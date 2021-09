Il noto ballerino napoletano ha una bellissima famiglia. Scopriamo insieme chi è la fortunata mamma di Stefano De Martino.

Il noto ballerino napoletano Stefano De Martino deve il suo successo, più che al suo indiscutibile talento, alle sue relazioni finite tragicamente. L’ex professionista di Amici, ebbe per più di due anni una profonda relazione con la cantante Emma Marrone, finita in malo modo a causa del suo tradimento con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Il ballerino e la conduttrice di Tu si que vales! convolarono a nozze un anno dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore. Tuttavia, il matrimonio non durò più di tanto e, dopo diversi tentativi di riavvicinamento, i due sono arrivati alla conclusione di non essere fatti per stare insieme. Oggi infatti, Belen è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese e De Martino si è ritrovato nuovamente single.

Nel corso della sua carriera, Stefano ebbe un’incredibile evoluzione e, oltre ai brillanti successi come ballerino, l’affascinante napoletano riscosse un ottimo feedback anche come influencer – soprattutto grazie alla relazione con l’ex di Fabrizio Corona.

De Martino è il fratello maggiore di tre bellissimi figli, ma sapete chi è la fortunata mamma di questo abilissimo ‘Don Giovanni‘? Il suo nome è Maria Rosaria Scassillo.

Ecco chi è la mamma di Stefano De Martino

Più di una volta, Stefano De Martino aveva sottolineato il suo profondo legame con la sua terra e, soprattutto, con la sua famiglia. Ruolo importantissimo nella sua carriera lo ebbe proprio la madre Maria Rosaria: Stefano infatti, dovette superare moltissimi momenti bui, soprattutto nel periodo in cui divenne virale lo scandalo del tradimento con la Rodriguez.

Il ballerino, all’epoca, venne accusato di aver montato la storia per la notorietà e la visibilità e la madre del ragazzo, nonostante fosse molto riservata e restia a mostrarsi di fronte alle telecamere, decise di andare a Mattino5 proprio per difendere il suo Stefano.

Proprio come la maggior parte delle madri, Maria Rosaria agisce in funzione dei suoi figli e della sua famiglia. A Domenica In, De Martino ha raccontato di come non sarebbe mai riuscito a raggiungere i suoi traguardi se non fosse stato per la madre.

Inoltre, anche contro tutte le voci che girano sul ballerino, i genitori del conduttore e influencer hanno deciso di scrivergli una lettera che, in seguito, Stefano ha voluto leggere a Mara Venier: “Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni e oggi, vederti così felice e sereno, è qualcosa che ci riempie il cuore di gioia”.

Commoventi le parole dei genitori del ballerino, i quali sono e saranno sempre orgogliosi del loro talentuoso primogenito.