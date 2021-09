Cristina Chiabotto si immortala in un primo piano mozzafiato, che offre una vista incredibile; la bellezza della showgirl.

Classe ’86, la Chiabotto è stata una delle showgirl e conduttrici più in vista dei primi anni ’10 del ‘2000; come sue tante altre colleghe, la torinese ha iniziato come modella ed è poi stata eletta Miss Italia nel 2004, a 18 anni.

Da lì in poi, una serie di successi tra cui il celebre spot per l’acqua Uliveto col celebre ex-calciatore Alessandro Del Piero, nonché diverse conduzioni in programmi come Le Iene, Controcampo e Scherzi a parte, fino all’edizione di Miss Italia nel 2010. A 35 anni, è ancora nel pieno della carriera e, dopo essere diventata mamma, è ancora più bella.

Cristina Chiabotto, primo piano mozzafiato per la conduttrice

Cristina ha dato alla luce lo scorso maggio la sua prima figlia, Luce Maria, avuta dal matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, che ha sposato due anni fa, nel 2019; la piccola Luce Maria, oltre a tanta gioia, ha dato nuova “luce” a sua mamma Cristina, rendendola ancora più bella.

Durante tutta la gravidanza, Cristina ha condiviso diversi scatti col “pancione”, ma ora si mostra bellissima su Instagram con un primo piano mozzafiato; illuminata dalla luce, la Chiabotto mostra i suoi profondi occhi azzurri, enfatizzati dalla chioma bionda che va a coprire leggermente il petto.

“…punti di vista” recita la didascalia che accompagna la foto, che ha raccolto più di 10 mila like e tantissimi commenti che celebrano la conduttrice torinese, amatissima dai suoi follower.

In questi ultimi anni, Cristina è stata impegnata soprattutto con programmi a tema culinario: prima con La ricetta perfetta, poi con I menù di GialloZafferano, entrambi per Canale 5.

Al momento, sembra volersi dedicare esclusivamente alla sua piccola bambina; per tornare in tv ci sarà sicuramente tempo e le occasioni non le mancheranno di certo