Brave and Beautiful: ecco il finale di stagione in anteprima

Vediamo insieme come va a finire la serie che ha tanto appassionato il pubblico in questa calda estate che è stata interrotta.

La fiction che ha appassionato tantissimi telespettatori è stata interrotta a metà nella giornata di venerdì 10 settembre quando è andata in onda l’ultima puntata.

Stiamo parlando di Brave and Beautiful dove abbiamo avuto modo di vedere fino all’episodio numero 55 ma quali sono le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia per il finale di stagione?

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne Over, Isabella pulisce casa così: abito scintillante e tacco 12 | FOTO

Cesur ve Güzel è il nome originale ha iniziato la sua messa in onda i primi di luglio ma gli episodi in totali sono 96 da circa 45 minuti ciascuno.

Brave and Beutiful: finale di stagione

Molto probabilmente rivedremo gli episodi mancanti nella prossima stagione televisiva, ma per chi non sa aspettare e vuole sapere come andrà a finire, ecco le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchi con tanto di finale.

Chi volesse rivedere gli episodi che sono andati in onda in Italia può rivederli tramite la piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Ma iniziamo dicendo che a Korludag siamo ad un punto importante, perchè Suhan ha inviato tutti i documenti per il divorzio a Cesur, che però non accetta assolutamente la parola fine e per questo motivo straccerà tutto.

LEGGI ANCHE —> Luce dei tuoi occhi: tutto sull’attesissima fiction di Canale 5

Chi è vicino a Tahsin inizia a pensare che la relazione con il capofamiglia abbia qualche problema.

Adalet va in prigione per andare a trovare il fratello Riza, che spinge per farla testimoniare contro il marito, perchè solamente in questo modo sarà realmente libera.

Ma anche Korhan mette in un angolo Tahsin, perchè porta il padre dove è stato ucciso sia il padre di Cesur che il direttore dell’orfanotrofio.

Proprio in quel momento Korhan confessa e dichiara di aver visto cosa è accaduto quella tragica sera.

Arrivano anche Cesur e Suhan e Tahsin è pronto a confessare tutto, ma solamente ad una condizione, ovvero che ci sia il divorzio tra Shuan e Cesur ed il tutto venga ufficializzato.