Luce dei tuoi occhi: tutto sull'attesissima fiction di Canale 5

In arrivo una fiction davvero super attesa, ovvero Luce dei tuoi occhi, che sta interessando moltissime persone, vediamo qualche informazione.

Come sappiamo dalla prossima settimana iniziano moltissimi programmi, sia vecchi che nuovi, come nel caso della fiction Luce dei tuoi occhi.

Gli attori principali sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, e la fiction durerà per 6 puntate con un totale di 12 episodi.

La storia che viene raccontata è quella di Emma Conti e di Federico Leoni, e l’appuntamento è previsto su Canale 5 intorno alle 21.30, nella serata del mercoledì.

LEGGI ANCHE —> Barbara Palombelli beccata senza trucco: la trasformazione [FOTO]

Ovviamente, oltre ai due attori principali, e super conosciuti ci sono anche altri personaggi, come Elisa Visari che avrà il volto di Valentina Costa, o Sabrina Martini nel ruolo di Anita Guerra.

Luce dei tuoi occhi: trama

La storia si basa su una famosissima ballerina che 16 anni prima aveva dato alla luce una bambina che purtroppo non è riuscita a sopravvivere.

Ma Elena, ad un certo punto, viene a sapere che molto probabilmente la piccola non è morta come le hanno fatto credere, ed in lei si riaccende l’enorme speranza di vedere la piccola.

Ovviamente la donna si chiede come mai è accaduto tutto questo, e soprattutto come è stato possibile che per lei la piccola era deceduta, quando in realtà non è così.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis, perché finita con Andrea Damante? Dopo anni la verità

Ci saranno ovviamente mille peripezie e motivi vari per il quale è stata inscenata questa cosa? Oppure c’è una persona che ha voluto tutto questo?

Come ha dichiarato Giuseppe Zeno, la verità si saprà solamente all’ultima puntata e ci saranno mille colpi di scena.

La fiction, per chi magari non ha modo di vedere le puntate, può guardarla anche su Mediaset Play, collegandosi nella parte del on Demand, sia per vedere le precedenti puntate, che per guardarla in contemporanea con la tv.

I presupposti ci sono davvero tutti per far si che questa nuova fiction rapisca il cuore di moltissimi telespettatori, e che abbia un grande successo di pubblico.

Quindi tutti su Canale 5 per il primo attesissimo appuntamento con la nuova fiction “luce dei tuoi occhi”