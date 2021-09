Anna Tatangelo, nuove rivelazioni sulla fine con D’Alessio: “Ho sofferto per…”

Le rivelazioni di Anna Tatangelo sulla storia con Gigi D’Alessio sono toccanti. Ecco per cosa ha sofferto la bella cantante napoletana

In una lunga e toccante intervista per il Corriere della Sera, Anna Tatangelo rilascia alcune rivelazioni sulla storia con Gigi D’Alessio. La cantante ha dichiarato di aver sofferto per alcune decisioni non prese riguardo l’artista napoletano. Ecco cos’ha detto.

La bella Anna Tatangelo ha rilasciato infatti un’intervista a cuore aperto per il Corriere della Sera e ha rivelato ulteriori e interessanti elementi che ci aiutano a capire di più cosa sia successo nella storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. L’intervista è toccante.

Anna Tatangelo, ho sofferto per non aver sposato Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha lasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha fornito alcune rivelazioni sulla storia tra lei e Gigi D’Alessio e su alcune cose che, ancora oggi, la fanno soffrire molto.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

La Tatangelo ha dichiarato infatti che tra i due è esistita la possibilità del matrimonio e che, il fatto di non essere andata in porto questa possibilità, ha fatto star molto male la cantante napoletana. I due infatti si sono lasciati da tempo, nonostante non sia chiaro come sia andata davvero.

Incalzata dal giornalista, Anna Tatangelo ha dichiarato di aver sofferto molto per non aver sposato Gigi D’Alessio, “ce lo chiedeva anche nostro figlio – ha aggiunto la Tatangelo – sognavo l’abito bianco, ora non più”.

Nonostante la rottura con Gigi D’Alessio e quindi l’addio al possibile matrimonio, la Tatangelo non ha escluso che in futuro potrà sposarsi e che, quello del matrimonio, è un sacramento a cui crede molto. Dopo la separazione, infatti, la Tatangelo guarda al futuro e, perché no, anche alle nozze.

LEGGI ANCHE –> CLIZIA E PAOLO CIAVARRO PRESTO GENITORI, MA ARRIVA UN’AMARA CONFESSIONE

Anna Tatangelo farà il suo esordio come presentatrice domenica 19 settembre, giorno in cui inizierà il nuovo programma “Scene da un matrimonio”, in onda su Canale 5. Sarà infatti la prima conduzione televisiva per la cantante napoletana che si è detta molto emozionata ma anche molto fiduciosa.