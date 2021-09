La nota conduttrice di Pomeriggio Cinque, è stata sposata per anni con un noto ballerino. Scopriamo insieme chi è l’ex marito della D’Urso.

Barbara D’Urso ormai è una vera e propria icona dei programmi targati Mediaset. Nel corso della sua lunga carriera, ha dimostrato di essere un vero carro armato quando si tratta di palcoscenico – lo stesso Alfonso Signorini l’ha definita ‘animale da diretta‘ – tanto che i suoi programmi, nonostante siano i più criticati, sono anche tra i più visti dai telespettatori italiani.

Nonostante la sua esperienza televisiva sia decisamente costruita sui gossip, in realtà sulla vita privata della conduttrice si sa ben poco. Barbara D’Urso è stata particolarmente scaltra in questo: è sempre riuscita a far parlare di sé, ma solo su argomenti che le convenivano. Al contrario, ha tenuto ben lontani dal mondo degli scandali i figli, le relazioni e la sua vita personale in generale.

Per esempio, proprio per questo motivo, pochissimi sanno che l’iconica Barbara, è stata sposata per quattro anni con un noto ballerino. Scopriamo insieme chi è l’ex marito di Barbara D’Urso.

Michele Canfora, ecco chi è l’ex marito della conduttrice

Michele Canfora, classe 1969, è un ballerino professionista e attore teatrale specializzato prevalentemente nella realizzazione di musical. Fa il suo debutto nel 1991, ad appena 22 anni, interpretando Alan De Luca in A Chorus Line, per il quale riceve un’ottima recensione. In seguito, prenderà parte alle edizioni internazionali di importanti opere che hanno fatto la storia dei musical: da Cats a Grease, fino ad arrivare all’intramontabile West Side Story, per la regia di Saverio Marconi.

Oltre al teatro, musical e balletto, Michele Canfora si è anche dato da fare nel panorama televisivo italiano, prendendo parte a numerose fiction come Don Matteo, Lui e Lei, Ricomincio da me, Lo zio d’America 2 e tante altre.

Insomma, è chiaro che Canfora possa dire di avere una brillante carriera alle spalle, tuttavia ebbe meno successo dal punto di vista personale: il ballerino e attore è reduce da un lungo e pesante divorzio con Barbara D’Urso, occasione in cui fu oggetto di pesanti accuse da parte della conduttrice.

La tormentata storia d’amore

La storia d’amore tra Barbara D’Urso e il ballerino Michele Canfora iniziò alla fine degli anni 90, i due erano talmente innamorati che nel 2002 decisero di convolare a nozze. Tuttavia, nonostante il folle amore, il matrimonio durò appena quattro anni e le pratiche di divorzio perdurarono oltre dieci anni.

La battaglia legale infatti, iniziò nel 2006 – anno in cui venne ufficializzata la separazione – e si concluse solo nel 2017. Il motivo della tragica separazione era relativo al tradimento del ballerino ai danni della conduttrice e la battaglia legale riguardava proprio l’assegno di mantenimento che Canfora esigeva dalla D’Urso.

La determinata Barbara però, non volle cedere e, qualche anno fa, è riuscita ad avere la meglio sull’ex marito: “Dico no ad essere considerata il carnefice, mentre in realtà sono la vittima: il mio ex marito non solo mi ha tradito, tanto da indurmi a richiedere la separazione con addebito, ma si è rifatto una vita con un’altra donna con la quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni” – ha dichiarato infuriata la conduttrice.

Insomma, la richiesta dell’assegno di mantenimento appariva in qualche modo assurda, e Barbara D’Urso si è rifiutata di accettare la paradossale richiesta dell’ormai ex marito.