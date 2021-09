Sapete dove vive Katia Ricciarelli? Ecco la casa da sogno dove abita la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

La prossima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, è molto amata per le sue doti canore. Ma sapete dove vive la cantante? La curiosità per la sua vita privata è aumentata dopo la sua decisione di partecipare al reality show, ecco quindi dove vive Katia Ricciarelli.

Non tutti si aspettavano che Katia Ricciarelli, cantante 75 enne caratterizzata da grandi abilità canore e dal suo carattere molto forte, accettasse di partecipare al Grande Fratello Vip, reality show della Mediaset. In tanti ora vogliono sapere di più sulla vita privata della cantante, ecco dove vive.

Dove vive Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli entrerà a far parte del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. L’artista è tra le grandi del panorama artistico italiano, essendo una delle migliori cantante italiane.

La sua partecipazione al reality è stata ufficializzata proprio dalla cantante, attraverso un video che ha diffuso sul suo profilo Instagram. La sua scelta ha suscitato grande interesse per la sua vita privata e molti si sono chiesti dove vive Katia Ricciarelli.

Non ci sono moltissime immagini dell’abitazione di Katia Ricciarelli, in quanto è molto riservata e non pubblica molte foto o video della sua casa. Tuttavia siamo a conoscenza di alcune informazioni su dove vive Katia Ricciarelli e come sia la sua casa.

Katia Ricciarelli vive a Roma in una meravigliosa abitazione nella capitale italiana. Nelle poche foto pubblicate dalla cantante, si possono notare alcuni particolari della residenza. Gli interni sono caratterizzati da colori chiari ed eleganti, in completa armonia con lo stile della proprietaria di casa.

La grande Katia parteciperà dunque al reality show italiano per eccellenza e, in un video pubblicato su Instagram dove annuncia la sua partecipazione, ha dichiarato che a lei non interessa chi ci sarà nella casa del GF VIP e che il suo obiettivo sarà quello di divertirsi e stare bene con tutti.