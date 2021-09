Fino all’ultimo battito, nuova fiction di Rai Uno: trama e quando va in onda

Ecco quando va in onda “Fino all’ultimo battito”, la nuova fiction di Rai Uno con Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Rai 1 riparte con una nuova fiction: Fino all’ultimo battito. La serie, di Cinzia TH Torrini, regista che ha acquisito notorietà con fiction quali “Elisa di Rivombrosa”, “Terra Ribelle”, “Un’altra vita”, “Sorelle”, ecc. è pronta a partire. Ecco quando va in onda.

Dopo l’arrivo di Arisa a Ballando con le Stelle, ci saranno importanti novità anche per quanto riguarda le fiction targate Rai. “Fino all’ultimo battito” promette grandi intrighi ed emozionanti storie, con gli interpreti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero pronti a far innamorare i telespettatori.

Fino all’ultimo battito, ecco quando va in onda

“Fino all’ultimo battito” è la serie targato Cinzia TH Torrini. La fiction vedrà tre principali protagonisti: Bianca Guaccero, Violante Placido e Marco Bocci. L’attesa è molta e i telespettatori non vedono l’ora di guardare una nuova avvincente serie con gli splendidi protagonisti appena elencati.

Ma quando va in onda Fino all’ultimo battito? Se non ci saranno intoppi, Fino all’ultimo battito andrà in onda giovedì 23 settembre su Rai Uno. A fine settembre, quindi, la Rai proporrà la nuova fiction e i motori sono già accesi.

Le puntate previste per la serie sono 6 e gli altri personaggi della fiction saranno Fortunato Cerlino, che ha interpretato il boss della Camorra Pietro Savastano nella serie tv Gomorra, e Loretta Goggi, che ha già avuto precedenti esperienza con la Torrini.

Al centro delle vicende di “Fino all’ultimo battito” ci sarà Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci. Diego è un professore di cardiochirurgia ed è innamorato di Elena. In progetto c’è il matrimonio con Elena, ad un passo dal divorzio, ma a turbare la felicità della coppia è la cardiopatia di Paolo, figlio dei due.

Diego prometterà a sé stesso di salvare la vita di suo figlio Paolo, arrivando ad essere coinvolto in un limbo di compromessi e ricatti che faranno di lui a diventare un boss della malavita. Seguiranno segreti, intrighi e colpi di scena, che metteranno in pericolo la vita di Diego e della sua famiglia.