Milly Carlucci “scippo” a Maria De Filippi: chi ha voluto a tutti i costi

Milly Carlucci risponde a Maria De Filippi con un vero e proprio “scippo”. Ecco chi ha voluto a tutti i costi la presentatrice per il suo programma

Milly Carlucci e lo scippo a Maria De Filippi. Risponde così la bella Milly al passaggio di Raimondo Todaro da Ballando con le stelle ad Amici di Maria De Filippi. La presentatrice di Rai 1 ha condotto un vero e proprio colpo last minute per la prossima stagione del programma.

Non sarà certamente una guerra, ma è sicuramente uno scambio di battute (o protagonisti) quello che sta avvenendo tra Rai e Mediaset. Maria De Filippi, infatti, avrà per la prossima stagione di Amici il bellissimo ballerino Raimondo Todaro, mentre Milly Carlucci risponde per le rime. Ecco di chi si tratta.

Arisa, ecco lo scippo di Milly Carlucci a Maria De Filippi

Al “trasferimento” di Raimondo Todaro da Ballando con le Stelle ad Amici, Milly Carlucci risponde a Maria De Filippi con lo “scippo” di Arisa. La bravissima cantante italiana, oltre ad essere un personaggio molto allegro e solare, sarà sicuramente un giudice con grandi competenze artistiche e tecniche.

Risponde così quindi la bella Milly Carlucci che si era vista scippare da Maria De Filippi un prezioso e storico protagonista del programma. Raimondo Todaro è infatti uno dei ballerini storici del programma, ma ultimamente aveva voluto prendere decisioni differenti per la sua carriera.

L’arrivo di Arisa è una notizia bomba che però non è stata ancora ufficializzata, ma sul sito Dagospia.com sono sicuri che la trattativa tra la Rai (Ballando con le Stelle) e la Mediaset (Amici di Maria De Filippi) sia andata in porto e che la Rai abbia “tirato fuori i soldi”.

La Carlucci ha voluto a tutti i costi la bravissima Arisa e si può dire che ci è riuscita. L’ex coach di Amici sarà quindi a disposizione del cast di Rai1 e rappresenterà una vera e propria risorsa per il programma.

Le trattative e il corteggiamento della Carlucci erano iniziate già da maggio di quest’anno, ma finalmente l’ok è arrivato e il prossimo anno ci sarà questa importante novità.



Per ora Arisa non dice nulla e nemmeno la Rai si è espressa, ma tutti ormai si aspettano un comunicato ufficiale dell’azienda che annuncerà finalmente un grandissimo “acquisto” da parte di uno dei programmi più seguiti dagli italiani.