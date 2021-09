Simone Buzzi, età, moglie, figli, ristorante, ricette: tutto sullo chef gourmet

Tutto su Simone Buzzi, il nuovo chef gourmet che sta conquistando la televisione: età, moglie, figli, ristorante e ricette.

In Italia come nel resto del mondo, la passione per la cucina è sempre grandissima; non sorprende quindi che i programmi culinari conquistino e appassionino milioni di telespettatori.

Dopo aver fatto la storia de La prova del cuoco, Antonella Clerici sta ora conducendo E’ sempre mezzogiorno per Rai 1, nella consueta fascia oraria pre-pranzo; il programma nella scorsa stagione ha raccolto circa il 14% di share e diversi tra i cuochi ospiti hanno ottenuto le simpatie del pubblico. Tutto su Simone Buzzi, uno degli chef più amati.

Simone Buzzi, tutto sullo chef di E’ sempre mezzogiorno

Con la sua verve e i suoi piatti, Simone ha conquistato tutti i telespettatori di E’ sempre mezzogiorno, sempre più curiosi di sapere tutti i dettagli della carriera di questo apprezzatissimo chef.

38enne romano, Buzzi ha acquisito tantissima esperienza nei suoi anni di gavetta con chef stellati sia italiani che stranieri; da sempre appassionato di cucina, ha perseguito la strada intrapresa con grande perseveranza facendo tanti sacrifici.

Studio e disciplina sono fondamentali per lui nel suo mestiere, così come tanta voglia di imparare cose nuove. Nonostante sia un volto noto da tempo al mondo dello spettacolo, è piuttosto riservato e sono pochi i post sui suoi profili social con foto di tutta la sua famiglia, compresa la moglie, di cui non si hanno informazioni ma che sappiamo esserne innamoratissimo.

Lo possiamo trovare in due ristoranti nei dintorni di Roma, uno ad Ostia e uno ai Castelli Romani, dove i clienti entusiasti possono assaporare le sue gustose ricette, oltre che vederle preparate in tv. Oltre a cucinare e a passare del tempo con la sua famiglia, ama lo sport e allenarsi in palestra.