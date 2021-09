Clizia e Paolo Ciavarro presto genitori, ma arriva un’amara confessione

Dolce attesa per Clizia e Paolo Ciavarro che saranno presto genitori, ma arriva un’amara confessione che sconvolge tutti

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono in dolce attesa e presto diventeranno genitori. A dare l’annuncio sono stati proprio i due giovani innamorati tramite i loro social. Su Instagram, infatti, hanno pubblicato la notizia dell’imminente gravidanza di Clizia, ma c’è un’amara confessione.

La giovane coppia è felicissima di quello che sarà un dolce arrivo e sia Clizia che Paolo sono pronti a costruire una nuova famiglia. I due hanno annunciato felicissimi la gravidanza dei due e tutto sembrava perfetto, ma forse qualcosa potrebbe rovinare la serenità della coppia.

Eleonora Giorgi: “Neanche una telefonata”

La coppia è al settimo cielo, avere un bambino è sempre bellissimo, soprattutto quando si è giovani e innamorati e tra i due sembra che ci sia grande intesa e un sentimento molto intenso. I fan che hanno letto i post dei due sono felicissimi e si sono congratulati con la coppia, ma non tutti si sono uniti ai festeggiamenti.

Dell’imminente arrivo ha parlato anche Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Ciavarro e famosa attrice italiana. La bella Giorgi non ha usato parole troppo lusinghiere e ha aperto una piccola polemica per via di questioni familiari.

Ovviamente, Eleonora è strafelice per la gravidanza e per la nascita di quello che sarà il suo nipotino, ma in un’intervista rilasciata a “BlogTivvù”, l’attrice ha confessato di non aver ricevuto nemmeno una telefonata dal suo ex marito Massimo Ciavarro (padre di Paolo).

Il padre di Paolo, infatti, sembra non essersi ancora fatto sentire e questo deve aver irritato non poco la sua ex moglie e, forse, anche la coppia in dolce attesa. Nonostante questo, Eleonora ha dichiarato che Massimo sarà comunque un nonno tenerissimo.

Clizia e Paolo hanno iniziato la loro relazione grazie alla partecipazione al Grande Fratello. I due si sono conosciuti nella casa più famosa d’Italia e si sono innamorati. Hanno quindi deciso di avere un figlio e di costruire quella che sicuramente sarà una famiglia bellissima.