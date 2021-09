L’iconico opinionista di Uomini e Donne, un tempo era un talentuoso ballerino. Rispetto ad allora, Gianni Sperti appare completamente diverso.

Oggi, è tra gli opinionisti più amati del panorama televisivo italiano. Non hanno scampo i membri del cast degli altri salotti tv, sono Gianni Sperti e Tina Cipollari i più apprezzati (e i più chiacchierati) nel cosiddetto ambito del ‘trash televisivo’. Uno dei punti forti dell’ex ballerino pugliese, è proprio il fatto di esprimere senza filtri la propria opinione, in modo oggettivo ed imparziale.

Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista da quasi vent’anni, ma in passato era un altro il lavoro che svolgeva nel mondo dello spettacolo: un tempo era ballerino professionista, tanto che si esibì anche ad Amici, trasmissione condotta dall’indiscussa regina di Mediaset, Maria De Filippi.

Nel corso della sua lunga carriera, sono molti i fan che hanno notato in lui un vero stravolgimento dell’aspetto fisico: nella foto che lo ritrae da giovane, appare irriconoscibile.

Gianni Sperti, evoluzione sorprendente

Siamo abituati a vederlo così, accanto alla ‘Marylin’ di Uomini e Donne, con folta barba scura, labbra carnose e capello corto, a volte portato liscio, altre riccio. Oggi, Gianni Sperti appare affascinante ed in forma, tanto che molte fan si chiedono come sia possibile che non abbia relazioni con nessuna donna.

Dall’addio a Paola Barale infatti, Gianni Sperti non ha più ufficializzato relazioni con nessuna dama e, da gossip ed indiscrezioni, risulta che l’ex ballerino sia single dall’addio definitivo all’ex moglie nel 2002.

Tralasciando questo aspetto però, sicuramente non sappiano niente sulla vita sentimentale dell’opinionista, ma una cosa è certa: Gianni ha subito una vera e propria evoluzione dai suoi primi esordi in tv.

Eccolo qui! Più di venticinque anni fa, Gianni Sperti era totalmente diverso nel look, nel viso, nell’atteggiamento, non sembra neanche lui. In questa foto che lo ritrae giovanissimo, Gianni indossa un look relativamente sobrio: camicia bianca e pantalone nero, accompagnati dai capelli lunghissimi e ricci.

Sembra quasi simile ad Antonio Banderas in Zorro. Niente a che fare con l’uomo che siamo abituati a vedere in tv, esuberante, colorato ed intenso.

Insomma, Gianni Sperti si è letteralmente trasformato. Chissà come diventerà tra altri venticinque anni, staremo a vedere.