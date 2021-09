Gianni Sperti e l’addio a Paola Barale, dopo anni la verità: “Lui voleva…”

A distanza di molti anni il divorzio tra Paola Barale e Gianni Sperti fa ancora discutere i fan e il mondo del Gossip.

Paola Barale e Gianni Sperti, hanno vissuto una travolgente storia d’ amore che ha appassionato il pubblico di casa. Si sono conosciuti dietro le quinte del programma Buona Domenica.

Sono passati così da essere, amici, ad amanti e infine sono giunti sull’ altare per sposarsi ufficialmente, ma per vari motivi che ancora oggi fanno discutere, dopo solo tre anni hanno deciso di divorziare.

Il divorzio ha letteralmente mandato in crisi i fan, ma soprattutto Gianni, che è riuscito a riprendere in mano la propria vita anche grazie a Maria De Filippi, che, capendole il potenziale, l’ ha voluto come opinionista in Uomini e Donne.

Potrebbe interessarti anche->Tina Cipollari vacanze da sogno: La foto in costume scatena i fan di Uomini e Donne: come si è mostrata

Le vere cause che hanno portato alla rottura

La show girl, Paola Barale, è sempre stata una donna forte che spesso a deciso di seguire la razionalità piuttosto che i sentimenti. Per questo molti suoi flirt, veri e presunti, hanno sempre fatto discutere.

Come quello con l’ attore Raz Degan, dopo che il matrimonio con Gianni Sperti era già finito. A distanza di anni, ancora si discute circa i motivi che hanno portato la coppia a dividersi definitivamente.

Potrebbe interessarti anche->Paola Barale, la confessione a sorpresa:Potrei innamorarmi anche di una donna;

Dopo molte tempo, affiorano varie indiscrezioni, grazie anche alla Barale che, ospite in vari programmi televisivi, ha rilasciato alcune confessioni. Secondo questa, Gianni “era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato.”

Ma oltre a questo lato caratteriale, il vero motivo che ha portato al divorzio era il desiderio di lui di fare un figlio, scelta non condivisa allora da Paola che era molto concentrata sul lavoro e preoccupata dell’ instabilità economica del marito.

Gianni, infatti, in quegli anni non aveva un lavoro fisso: lavorava, ma non sempre. La Barale, invece, voleva attendere la stabilità emotiva e monetaria per allargare la famiglia.

D’ altro canto il ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha risposto alle dichiarazioni della Barale così: “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare [..] a me restano solo ricordi positivi [..”]

Vedi anche->Paola Barale, entusiasmo tra i fan: presto sarà..