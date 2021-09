Romina Power, l’accorato appello della ex di Al Bano: “Prima che sia troppo tardi”

Con un appello accorato, Romina Power si rivolge ai suoi fan per una causa che le sta molto a cuore. Ecco cosa ha chiesto al cantante

Romina Power ha voluto rivolgere un disperato appello, dimostrando di avere, oltre a bravura e capacità professionali, anche sensibilità per giuste cause ed empatia verso problematiche globali e sociali che devono essere risolte al più presto.

Spinta da questa motivazione, la bella Romina Power ha quindi deciso di rivolgere un appello accorato ai suoi fan. La famosa cantante è infatti sempre stata vicina alle cause ambientali e ha voluto indirizzare l’attenzione dei suoi fan attraverso la pubblicazione di un post su Instagram.

Romina Power, accorato appello per la salvaguardia ambientale

In tanti conoscono Romina Power come grande cantante ed ex moglie di Al Bano, cantante pugliese molto noto per la sua potentissima voce. Ma, oltre ad essere una grande artista, Romina Power è molto attiva anche su cause sociali ed ambientali.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Da alcuni anni, infatti, Romina Power si sta battendo per ostacolare la realizzazione di un depuratore progettato per scaricare nelle acque nel mare di Torre Colimena, una zona del Salento. Proprio quel Salento tanto amato dal cantante Al Bano, tenore pugliese, ex marito della bella Romina.

Romina si è infatti espressa contro la costruzione e implementazione di un impianto che avrà lo scopo di far defluire acque sporche a pochissimi metri del mare. Già nei mesi scorsi Romina aveva organizzato una manifestazione contro lo sfruttamento della Costa salentina e della Salina dei Monaci, per veicolare il messaggio di protesta e sensibilizzare la popolazione.

La cantante ha spiegato che non finirà mai di amare il Salento e le sue acque limpide. Tuttavia, non ha avuto parole caritatevoli per il turismo di massa che ogni estate travolge la Regione. Una Regione che corre l’ulteriore pericolo di veder nascere un sistema che scaricherà acque di un depuratore fognario in mare.

LEGGI ANCHE –> CLIZIA E PAOLO CIAVARRO PRESTO GENITORI, MA ARRIVA UN’AMARA CONFESSIONE

In un post su Instagram, la cantante di origini americane ha fatto un appello accorato: “Salviamo la natura che ci è rimasta prima che sia troppo tardi! – ha scritto Romina – Cerchiamo di lasciare una terra vivibile”.