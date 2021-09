Marco Liorni perde la pazienza e lascia lo studio: schock a Reazione a Catena

Marco Liorni come non si era mai visto: perde la paziena e lascia lo studio di Reazione a Catena, per lo stupore di tutti.

Non siamo abituati a vedere Marco Liorni perdere il controllo, specie perché solitamente è sempre solare e pacato; eppure, questa volta il conduttore ha shocakto tutti con una mossa a sorpresa.

Dopo varie esperienze televisive come inviato per Mediaset, nel 2009 Liorni passa in Rai e, in questi ultimi anni, riesce ad ottenere la conduzione di Reazione a Catena; è proprio qui che il conduttore stupisce tutti lasciando lo studio.

Marco Liorni lascia lo studio di Reazione a Catena…per lo sdegno

Quando si parla di quiz, gli equivoci e i malintesi sono all’ordine del giorno, così come capita spesso che alcuni concorrenti rispondano a domande difficilissime, oppure viceversa non sappiano rispondere a domande ovvie.

Proprio quest’ultimo caso è stato protagonista di una recente puntata di Reazione a Catena; durante una delle fasi della sfida, i concorrenti si sono trovati a dover indovinare la parola collegata ad una frase misteriosa che andava via via componendosi.

L’argomento riguardava Cleopatra, nello specifico sul bagno della regina; ebbene una squadra, nel tentativo di indovinare l’animale in questione, ha cominciato a pronunciare nomi come “asino”, “vacca”, “pecora”, tralasciando l’immediato collegamento della regina col latte d’asina.

Leggi anche –> Raffaella Fico entra nella casa senza intimo? Lo stupore di tutti

La squadra arriva anche a tirare fuori i gatti e così Liorni, shockato come tutto il pubblico, finge di uscire dallo studio per lo sdegno. Ovviamente, come spesso succede con i conduttori, si trattava solamente di uno scherzo, col gesto che ha comunque evidenziato la “mancanza” dei concorrenti.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis, la bellezza è di famiglia: ecco chi è la cugina Livia, bomba sexy

Alla fine della puntata, il gioco finale ha visto i Fraintesi tentare di indovinare la parola misteriosa, non riuscendo però nel loro intento e lasciando così in studio il montepremi fino a quel momento accumulato.