La figlia di Ridge è in pericolo di vita, la Carter è pronta a tutto per accaparrarsi l’amore del figlio. Scopriamo insieme i dettagli.

Dalle scorse anticipazioni americane della nota soap hollywoodiana, abbiamo scoperto con profondo rammarico, che Sheila Carter è tornata a portare scompiglio nella famiglia Forrester. La scoperta del fatto che la criminale sia la madre biologica di Finnegan è qualcosa che ha letteralmente sconvolto la povera Steffy.

Lo scetticismo della figlia di Ridge la porterà a scontrarsi ripetutamente con la Carter, la quale però, pare sia pronta a tutto pur di entrare nella vita del figlio e del nipote, anche a costo di eliminare la nuora. Finn scoprirà la vera natura della madre e, nelle prossime puntate, forse riuscirà ad aprire gli occhi sulla verità raccontatagli dalla neo moglie.

LEGGI ANCHE —> Beautiful anticipazioni: Quinn e Shauna da senza soldi a signore Forrester

Sheila vuole eliminare Steffy?

Come volevasi dimostrare, il ritorno di Sheila è tutt’altro che pacifico: la Carter ha comunicato a John Finnegan di essere sua madre e questo ha provocato una profonda crisi tra Steffy e il suo amore. Sembra addirittura, che nelle prossime puntate, sarà Brooke Logan ad allearsi con la figlia di Ridge per eliminare la rivale.

Nonostante il periodo difficile, Steffy sarà costretta a compiere un viaggio di lavoro insieme ad Hope e al suo ritorno troverà una brutta sorpresa: Sheila è in casa sua, insieme al marito, con in braccio Haynes.

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Liam e Hope arriva dal passato chi mette i bastoni tra le ruote

La piccola Forrester quindi, si rende conto che Finn non sta rispettando la promessa di non vedere la madre, di conseguenza i due litigano violentemente e la stilista se ne va amareggiata. Quello che John non sa, è di come la madre sia pronta a tutto pur di entrare nella sua vita: pronta anche ad uccidere la povera Steffy!

LEGGI ANCHE —> Brave and Beautiful: ecco il finale di stagione in anteprima

Dalle anticipazioni americane, sembra che sarà proprio Finn a cogliere Sheila nel momento in cui punta la pistola alla moglie e, per questo motivo, aprirà gli occhi sulla vera natura della madre biologica. Sheila quindi, finge di avere un malore per uscire dalla situazione difficile e viene ricoverata in ospedale.

Ora però è troppo tardi: Finn ha capito di non potersi fidare di Sheila, la abbandona in ospedale e se ne va con Steffy. La puntata si conclude con l’aggressiva minaccia da parte della Carter nei confronti della piccola Forrester.

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni lanciate dalla CBS.