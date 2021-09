Beautiful anticipazioni: Quinn e Shauna da senza soldi a signore Forrester

Beautiful anticipazioni, Quinn e Shauna da senza soldi arrivano a diventare le signore Forrester; il loro successo.

Nonostante il passare del tempo e innumerevoli episodi, Beatiful è ancora seguitissimo dal pubblico in tutto il mondo, realizzando ascolti da record in 100 paesi circa.

Con classici schemi, gli sceneggiatori mischiano di volta in volta le carte in tavola intricando le trame e appassionando gli spettatori; in quest’ultimo periodo ci siamo trovati di fronte l’ennesima crisi fra Brooke e Ridge, causata in diversi modi da Quinn e Shauna, amiche di vecchia data.

Beautiful anticipazioni, l’ascesa di Quinn e Shauna

Come sappiamo, la moglie di Eric non è nuova a tessere inganni e intrighi e, anche questa volta, si è ingegnata per riuscire a far sposare la sua amica Shauna con Ridge.

Il Forrester ha sposato la madre di Flo in una folle notte a Las Vegas e continua ad avere incomprensioni con Brooke a causa di Bill; sia Quinn che Shauna hanno fatto sì che tra i due ci fossero sempre più malintesi e frizioni, con Brooke che nonostante l’appoggio di Eric sembra aver perso questa partita.

Sia Quinn che Shauna, amiche di vecchia data proprio dai tempi in cui le due vivevano a Los Angeles, hanno sempre fatto una vita di stenti ed è proprio per questo che il successo che hanno ora è doppio; non soltanto sono sposate con gli uomini che amano, ma sono anche le ricche signore Forrester.

Dopo aver raggiunto con così tanta fatica questa posizione, hanno tutta l’intenzione di difenderla con le unghie e con i denti; Shauna riuscirà a difendersi dalla presenza di Brooke e a stare al passo di Quinn, non cedendo ai rimorsi di coscienza ed essendo pronta a fare qualunque cosa? I colpi di scena, e le frizioni, sono dietro l’angolo.