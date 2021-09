Back to School: il nuovo programma di Nicola Savino con Giulia Salemi e molti altri

Grosse novità in arrivo su Italia 1: è stato annunciato il programma d’intrattenimento ‘Back To School’, che avrà come protagonisti molti vip impegnati in un’insolita missione. Ecco tutte le anticipazioni.

Arriva ‘Back to School‘, nuovo format targato Italia 1 che promette di tenere gli italiani incollati alle loro tv. Tra i protagonisti ci saranno anche tanti vip: ecco di che cosa si tratta.

Italia 1 da poco ha svelato il suo nuovo palinsesto. Molte saranno le novità in arrivo per questo autunno, il canale Mediaset ha infatti deciso di puntare su nuovi format, completamente inediti: le grosse novità della stagione in arrivo saranno ‘Honolulu‘, ‘Mistery Land‘, ‘Buoni e Cattivi‘ e ‘Back to School‘. Il programma che più ha colpito gli spettatori, incuriosendoli, è proprio quest’ultimo, che si preannuncia pieno di risate ma anche istruttivo. Ma di che cosa si tratta di preciso?

Back To School, come funziona

Il format è molto semplice: alla guida del programma ci sarà il presentatore Nicola Savino, il quale dovrà coordinare un gruppo di vip che dovrà tornare sui banchi di scuola dopo tanti anni. La missione dei personaggi famosi sarà quella di affrontare l’esame di quinta elementare, sotto la guida dei loro ‘insegnanti’ che saranno bambini di un’età che varia dai 6 agli 11 anni.

I protagonisti

Come già svelato, a partecipare allo show ci saranno molti nomi famosi. Quattro sono quelli già rivelati fino ad ora.

La prima protagonista ad essere confermata è stata Giulia Salemi, già ben nota al pubblico di Canale 5 per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha intrapreso la sua storia d’amore con l’ex velino Pierpaolo Pretelli che continua tutt’ora a gonfie vele.

Anche altri nomi noti che parteciperanno a ‘Back to School’ provengono dal famoso reality di Canale 5: tra loro ci sono Maria Teresa Ruta, Paola Caruso e l’ultima in ordine di tempo ad aver confermato la propria partecipazione, Flavia Vento.

All’appello mancano altri due protagonisti a formare il gruppo di sei ‘alunni’: si vocifera che potrebbero essere l’ex tronista Mariano Catanzaro e il fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo, ma si attendono ancora conferme ufficiali.

La giuria

A giudicare le prestazioni scolastiche dei protagonisti ci sarà, ovviamente, un gruppo di addetti speciali. Oltre al duo fisso Vladimir Luxuria e Totò Schillaci, ad affiancare i giurati in ogni puntata del programma di Nicola Savino saranno presenti in ogni puntata diversi ospiti speciali. Le indiscrezioni a riguardo sono poche, ma quattro nomi già stanno girando in rete. Sono quelli di Alessandro Cecchi Paone, Piergiorgio Odifreddi, Vittorio Sgarbi e Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri piani.

Insomma ‘Back to School’ si preannuncia un programma scoppiettante, non resta che rimanere collegati per seguirlo sin dall’inizio!

