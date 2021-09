Enrico Papi chiarisce come stanno realmente le cose con Alessia Marcuzzi. A breve lo vedremo nuovamente nei panni di conduttore di Scherzi a Parte. Vediamo nel dettaglio le sue parole e cosa è successo.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Scherzi a Parte, come ormai è noto alla conduzione del programma ci sarà Enrico Papi.

Il ritorno del conduttore in Mediaset è previsto per questa sera con la prima puntata della trasmissione, anche il pubblico da casa non vede l’ora di rivederlo su Canale 5.

Nelle ultime settimane, Papi è stato spesso al centro dei riflettori per via di un’indiscrezione sul suo conto. A quanto dicono alcune voci, Alessia Marcuzzi avrebbe rifiutato di condurre insieme a lui Scherzi a Parte, per via di un vecchio astio nei suoi confronti.

Qualche ora fa Enrico Papi ha deciso di rompere il silenzio sulla questione rivelando la verità sui rapporti con la Marcuzzi. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato.

Enrico Papi rompe il silenzio sul rapporto con Alessia Marcuzzi

Qualche ora fa Enrico Papi ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale di Sicilia in cui ha anche parlato delle presunte voci sul litigio tra lui e Alessia Marcuzzi.

Le sue parole sulla questione sono state “Non ne so niente, anzi direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare, non lei ovviamente”

Insomma il noto presentatore avrebbe smentito categoricamente qualsiasi tipo di astio con la Marcuzzi e ha anche aggiunto “Non spetta a me fare analisi o commentare le libere scelte di una grande professionista, poi, ripeto, non c’è nessuna questione in sospeso”

Dopo aver chiarito i rapporti tra Enrico Papi e Alessia Marcuzzi, il conduttore è pronto per tornare in Mediaset con Scherzi a Parte, questa sera ci saranno moltissime novità, per scoprire chi saranno le vittime degli scherzi non ci resta che aspettare.

