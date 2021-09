Federica Panicucci curiosità: che lavoro fa il compagno Marco Bacini

Marco Bacini. Ecco chi è e che cosa fa il compagno di Federica Panicucci. Dal lavoro alla vita privata, tutto sul marito della presentatrice.

Federica Panicucci è una delle presentatrici più famosi della televisione italiana. I suoi programmi di successo l’hanno fatta conoscere al pubblico italiano e, oltre ad essere bellissima, è molto simpatica e professionale. Ma conoscete Marco Bacini? compagno della Panicucci.

Tantissimi conoscono Federica Panicucci. La conduttrice televisiva e radiofonica ha conquistato grande notorietà grazie a programmi come “La pupa e il secchione”, “Candid Camera” e Domenica Cinque”, ma non tutti sanno chi è Marco Bacini, compagno della bella Panicucci

Marco Bacini, ecco chi è il compagno di Federica Panicucci

La Panicucci inizia la sua carriera in Rai dove, dopo il debutto a Portobello, ha condotto alcuni programmi come “Annunci” e “Arrivano gli uomini”. Ma la sua carriera prende slancio con la Mediaset, negli anni in cui conduce Festivalbar e Jammin. Oggi la bella Federica ha un compagno, scopriamo chi è.

Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci è nato a Milano nel 1976. Giovane imprenditore milanese, Marco Bacini è il proprietario del marchio di moda Rude is cool e possiede numerosi store in tutto il mondo.

Federica e Marco si sono conosciuti e messi insieme nel 2016, dopo che la Panicucci aveva terminato il suo precedente matrimonio con il dj Mario Fargetta, da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia.

Una delle più grandi passioni di Marco Bacini sono le auto di lusso, come spesso fa vedere sul suo profilo Instagram, condividendo molte foto o video. Mentre il vero sentimento d’amore appartiene solo alla bellissima Federica.

La stessa Panicucci, in una recente intervista, ha dichiarato che l’amore tra i due è sempre stato travolgente “e io mi sono fatta travolgere”. Lo stesso Bacini ha dichiarato a Verissimo che ai due piacerebbe molto sposarsi e che, appena sarà il momento, lo dichiareranno in pubblico.