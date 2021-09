Vediamo insieme che cosa succede attorno a Uomini e Donne, e cosa potremmo vedere in onda da oggi pomeriggio.

Come sappiamo le registrazioni delle varie puntate sono iniziate da qualche giorno, ma finalmente oggi potremmo vedere la prima puntata di Uomini e Donne dopo la pausa estiva.

Ma cerchiamo di capire in anteprima che cosa è successo, e soprattutto come mai Valentina Autiero si è arrabbiata così tanto.

Come sappiamo all’interno di Uomini e Donne, per la prima volta ci sarà la tronista trans che si chiama Andrea Nicola Scavuzzi.

LEGGI ANCHE —> Luciana Littizzetto avete mai visto dove vive? Casa nel cuore di Torino

Ovviamente per il momento sia lei che la redazione hanno iniziato a capire come gestire i suoi corteggiatori.

La parole di Andrea Nicola e di Valentina

Mentre per quanto riguarda la dama Valentina Autiero, che dai vari rumors non sembra essere stata confermata parla tramite il suo profilo social, ha deciso di sfogarsi proprio su questa piattaforma.

Iniziamo con il dire che Andrea Nicole ha già rilasciato alcune interviste, prima che iniziasse ufficialmente in programma, in difesa della scelta fatta da Maria De Filippi.

Ha infatti dichiarato che lei non si è mai nascosta e per questo motivo non ha nulla di cui vergognarsi.

E come tutti ha il sogno di costruirsi una famiglia, come la stessa Valentina Autiero, che per il momento non è riuscita a realizzare.

LEGGI ANCHE —> Gianni Sperti, lo ricordate agli esordi? Com’era l’ex ballerino: sembra un altro

Ha infatti dichiarato che molto spesso nel programma di Maria vanno persone vere come lei, ma anche quelle che fingono solamente per la notorietà.

Le sue parole, sembra chiaro, erano rivolte a Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che si sono messi insieme e lasciati solamente per questo motivo.

Ma anche al trono classici, Valentina ha avuto delle parole taglienti, dicendo che non si sono create dinamiche particolari.

Insomma il programma lo vedremo in onda tra pochissime ore, ma già le aspettative sono molto alte, e siamo sicuri che non mancheranno altre dichiarazioni subito dopo la fine del programma.