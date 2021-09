“L’uomo che ho amato di più”. Barbara D’Urso e l’unico amore della sua vita: chi è e cosa fa

Barbara D’Urso si confessa sui social e pubblica la foto dell’unico uomo che ha amato nella sua vita. Vediamo insieme di chi si tratta.

Barbara D’Urso è una delle presentatrici più famose del piccolo schermo, da sempre è seguitissima dal pubblico a casa per i suoi programmi di punta, come Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso.

Negli ultimi mesi la conduttrice è finita più volte al centro dei gossip per via del nuovo palinsesto che Mediaset ha organizzato per la nuova stagione televisiva. Da quanto è emerso alla D’Urso sono state dimezzati i programmi e anche l’orario di messa in onda.

In ogni modo la conduttrice continua ad andare in onda su Canale 5 con la sua trasmissione ma a sorprendere i fan nelle ultime ore è stata una rivelazione, fatta dalla stessa Barbara, sulla sua vita privata.

Nel particolare la showgirl si è confessata con i suoi followers mostrando la foto dell’unico uomo che ha amato nella sua vita. Vediamo insieme chi è cosa fa.

Barbara D’Urso: ecco chi è stato l’unico amore della sua vita

Come ben sappiamo Barbara D’Urso è una persona molto riservata soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Sul suo profilo Ig ci sono diverse foto ricordo della conduttrice insieme ai suoi figli Gian mauro ed Emanuele ancora piccoli, e insieme all’ex compagno Mauro Berardi.

Qualche ora fa a lasciare i fan senza parole è stata una foto pubblicata proprio da Barbara insieme al padre dei suoi figli confessando “l’uomo che ha amato di più”.

Le parole della conduttrice sono state “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché” nella foto si vedono i due da giovani mentre si abbracciano durante una vacanza al mare.

L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un famoso produttore cinematografico. I due sono stati insieme dal 1982 al 1993 e hanno anche avuto insieme due fogli: Gian Mauro ed Emanuele.

Barbara e Mauro non si sono mai sposati ma la showgirl l’ha sempre descritto come l’uomo più importante della sua vita. Purtroppo i due ad un certo punto si sono lasciati ma il rispetto reciproco non è mai venuto a mancare.

Il produttore è molto famoso nell’ambiente del cinema ed è stato proprio lui a lanciare Massimo Troisi. Infatti la stessa Barbara è molto legata all’attore e in una foto pubblicata dalla conduttrici li abbiamo visti tutti e tre insieme mentre si divertono tra giochi e risate.

