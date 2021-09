Jo Squillo ieri e oggi, com’era e com’è la concorrente del Grande Fratello Vip

Jo Squillo sarà una delle inquiline della casa in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip; prima e dopo della cantautrice.

Apprezzatissima cantautrice italiana, Jo Squillo (pseudonimo di Giovanna Coletti) sarà una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip; Signorini si è dunque assicurato la presenza di un personaggio centrale nel mondo della musica, ma anche dell’attivismo.

Dopo gli esordi punk sul finire degli anni ’70, Jo si è progressivamente spostata verso la dance pop, seguendo quella “nuova ondata” di Italo Disco che negli anni ’80 ha travolto il nostro paese, affiancando come figura di riferimento Sabrina Salerno.

Il prima e dopo della cantautrice, anche conduttrice, che si è messa in gioco in questa nuova avventura televisiva.

Jo Squillo ieri e oggi: la nuova gieffina com’era prima e com’è ora

Con nove album pubblicati, tra cui due raccolte, la Coletti ha scritto sicuramente un pezzo importante della musica italiana, anche soprattutto per le tematiche trattate; nel ’91 arriva un successo clamoroso al Festival di Sanremo col singolo Siamo donne, inno al femminismo scritto di suo pugno e cantato in coppia proprio con Sabrina Salerno.

Con la sua musica, Jo Squillo si è sempre mostrata attenta alle tematiche sociali, tanto che nell’82 incide il 45 giri Africa, dedicato a Nelson Mandela; nel corso degli anni si è battuta come attivista sia per la causa femminista che per quella ecologista.

Tutti i suoi fan di vecchia data sono curiosissimi di vederla all’interno della casa più spiata d’Italia, così come le nuove generazioni di conoscere meglio un’icona degli anni ’80 e ’90 (così come la Salerno, che incanta con la sua bellezza su Instagram).

La cantautrice non è nuova né ovviamente al mondo televisivo (visto le sue esperienze come showgirl e conduttrice) sia al mondo dei reality, avendo partecipato nel 2005 a La Fattoria e, più di recente, a L’Isola dei Famosi due anni fa.