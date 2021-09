Giucas Casella, avete mai visto la moglie? Chi è e cosa fa (la famosa) Valeria

Giucas Casella è un volto più che noto alla maggior parte delle persone, ma in molti non conoscono la moglie? Chi è la famosa Valeria.

Esuberante e simpatico, l’illusionista Giucas Casella è più volte apparso in tv sfoggiando tutta la sua abilità; il suo numero più utilizzato quando è invitato alle varie trasmissioni televisive è l’ipnosi, una pratica che in studio, coinvolgendo gli altri ospiti ha creato spesso situazioni esilaranti o sorprendenti.

Casella è quindi un volto noto del mondo dello spettacolo, ma conoscete la moglie Valeria? Anche lei è molto nota e famosa.

Giucas Casella, chi è la moglie Valeria

Giucas e Valeria sono molto legati e il rapporto va avanti ormai da diverso tempo (sin dal lontano 1981); in un’intervista con Barbara D’Urso ha rivelato di aver tenuto la relazione, per motivi scaramantici (e su consiglio di Pippo Baudo) lontano dalle copertine delle riviste di gossip.

Valeria Perilli è però ben nota al pubblico, essendo una famosissima doppiatrice, nonché attrice ed annunciatrice televisiva; figlia di due celebri personaggi del mondo dello spettacolo, come l’attrice Lia Corelli e lo sceneggiatore e regista Ivo Perilli, è nota per aver dato la voce a Lalla di La Tata e a Miranda di Sex and the city.

In tv, la Perilli è stata “signorina buonasera” su Rai 1 dal 1984 al 1991, per poi condurre programmi come Cinema Domani, Tempo libero, Prossimamente, Premio Chianciano ed è anche anche impegnata come lettrice al TG3.

Leggi anche –> Tiberio Timperi, ecco chi è l’ex moglie del conduttore

Classe ’54, la doppiatrice romana è molto riservata, nonostante in molti ricorderanno come Giucas l’abbia sorpresa facendole la proposta di matrimonio in diretta televisiva, durante una puntata di Domenica Live, programma di Barbara D’Urso.

Leggi anche –> Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima

Che Casella l’abbia conquistata incantandola con uno dei suoi numeri d’illusionismo? Da trent’anni i due stanno insieme e, più che dalla magia e dall’illusione, il loro rapporto è cementato da un profondissimo amore.