Il GFVip6 sta arrivando e qualche ‘vippone‘ ha già iniziato a comportarsi da diva. Ecco l’assurda richiesta di un concorrente.

Manca davvero pochissimo al primo appuntamento con il famoso reality show, il nuovo format che vede protagonisti, non più persone comuni, ma volti noti del mondo dello spettacolo, ha avuto un grandissimo successo. La prima versione ‘vip‘ debuttò nel 2017 e da allora tutte le cinque le edizioni successive hanno conquistato letteralmente il pubblico a casa.

Il GFVip 6 sarà il più lungo nella storia della trasmissione, dovrebbe farci compagnia sia nella stagione autunnale che in inverno, arrivando addirittura – si pensa – fino a maggio. Una bella prova quindi per i concorrenti della casa, i quali rimarranno segregati ed isolati per un lasso di tempo enorme. Chi resisterà ad una tale pressione? Ma soprattutto: chi vincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip?

LEGGI ANCHE —> Colpaccio di Signorini al Grande Fratello Vip: nella casa entra Casalino

Una diva tra i ‘vipponi’…

A quanto pare, sembra che una concorrente stia già dimostrando di essere una vera diva. La prima puntata è vicina e già circola la voce secondo cui una concorrente del reality avrebbe fatto una particolare richiesta al conduttore Alfonso Signorini. La partecipante in questione è nientepopodimeno che la bellissima e determinata Soleil Sorge.

L’influencer italo-americana non è nuova al mondo dei reality show: la sua prima apparizione avvenne proprio durante la prima edizione del GFVip, occasione in cui lasciò l’ormai ex fidanzato Luca Onestini in diretta tv. Dopodiché, la Sorge tentò di proseguire la sua carriera televisiva, arrivando a partecipare all’Isola del Famosi – edizione in cui Soleil iniziò una storia d’amore con il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, svelati i cachet: cifra da capogiro per Katia Ricciarelli

La Sorge infatti, più che per le sue ‘doti’, è conosciuta per i suoi numerosi flirt mediatici: da Luca Onestini a Marco Catasegna, fino ad arrivare al piccolo Rodriguez e, addirittura, ad Andrea Iannone. Insomma, la ‘femme fatale‘ di Uomini e Donne non riesce proprio a trovare pace in amore.

Ma veniamo all’assurda richiesta avanzata da Soleil al conduttore Alfonso Signorini: sembra che l’influencer abbia chiesto al direttore di Chi di iniziare il percorso nella versione lussuosa e non nel cosiddetto ‘tugurio’.

Per chi non ha confidenza con il programma, il ‘tugurio’ sarebbe la parte meno confortevole, realizzata con le sembianze della stiva di una nave: polvere, pochi confort e letti scomodi, ma – come lo stesso conduttore ci ha tenuto a sottolineare – anch’esso fa parte del gioco.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, ecco il cast completo: Alfonso Signorini ha deciso

Insomma, se già prima Soleil Sorge non godeva di particolare affetto da parte del pubblico, ora è riuscita ad inimicarsi anche il conduttore del reality, il quale sembra non abbia per niente apprezzato la richiesta nell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.