Colpaccio di Signorini al Grande Fratello Vip: nella casa entra Casalino

Altro colpaccio del conduttore Alfonso Signorini, che per la prossima edizione del Grande Fratello Vip si assicura la presenza di Casalino.

Mancano solamente pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sesta; il conduttore Alfonso Signorini si prepara ad aprire le porte della casa più spiata d’Italia ospitando tantissimi “vipponi”.

Insieme a lui, in studio, ci saranno le nuove opinioniste Adriana Volpe (ex-gieffina) e la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, autrice televisiva che ritorna finalmente davanti alle telecamere.

Dopo aver conosciuto il cast di partecipanti, arriva ora la conferma di una nuova presenza nella casa: quella di Casalino.

Grande Fratello Vip, confermata la presenza di Casalino

Come nelle precedenti edizioni, anche questa volta i “vipponi” sono pronti a mettersi in gioco nella casa di Cinecittà, per prendersi rivincite personali ed acquisire una nuova visibilità.

Tra i partecipanti segnaliamo la bellissima ex-gatta nera Ainett Stephens, l’attore, Alex Belli, la showgirl Raffaella Fico e l’esplosiva Francesca Cipriani; e poi ancora Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Aldo Montano, Miriana Trevisan e l’ex-tronista Sophie Codegoni, solo qualche mese fa protagonista a Uomini e Donne.

Confermata nella casa anche la presenza di un Casalino, che non è però quello che tutti pensiamo: Rocco è ormai infatti da tempo impegnato in politica, e sarà quindi Andrea ad entrare nella casa.

Modello e attore 31enne, originario di Brindisi, Andrea Casalino ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne ormai più di dieci anni fa, nel 2010; “Quando il gioco si fa duro… lui inizia veramente a giocare” la descrizione di Casalino dell’account ufficiale del GF Vip.

Andrea avrà modo di interagire con altri ex-partecipanti del dating show di Maria De Filippi, come le già citate Sophie Codegoni e Soleil Sorge; come da tradizione, ci aspettiamo che anche quest’anno possa nascere l’amore fra qualcuno dei coinquilini.