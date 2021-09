Alba Parietti ha due cugine famosissime: le conoscete benissimo, chi sono

Le due cugine di Alba Parietti sono due personaggi dello spettacolo molto famose. Ecco chi sono le due bellissime

Alba Parietti è una showgirl che più di tutte è riuscita negli anni a far parlare di sé restare sempre al centro della scena. La bella Parietti ha una vita privata molto attiva, ma non tutti conoscono le sue due cugine famosissime. Ecco chi sono.

Spesso, infatti, ci sono molti vip del mondo dello spettacolo imparentati tra di loro, ma non tutti ne sono a conoscenza. Tra questi vi è sicuramente la bellissima Alba Parietti, che ha due cugine molto famose e che sicuramente conoscerete.

Benedetta e Cristina, le due cugine di Alba Parietti

Alba Parietti è tra le showgirl più conosciute dal pubblico italiano. La bellissima presentatrice e donna di spettacolo ha condotto una carriera meravigliosa che le ha portato notorietà e successo. Ma lo stesso fortunato percorso in tv è stato intrapreso anche dalle sue due cugine molto famose.

Alba Parietti, infatti, è cugina delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta. Entrambe sono conosciutissime nel mondo dello spettacolo e hanno condotto una gloriosa carriera in televisione, divenendo molto note al pubblico italiano.

Cristina, bravissima giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, è divenuta molto nota grazie alle sue conduzioni per programmi quali Verissimo, La Vita in diretta e Domenica In, oltre alla sua storica conduzione del TG5, a Mediaset.

La seconda cugina di Alba Parietti è Benedetta, sorella di Cristina. Ha acquisito notorietà grazie alla conduzione di Studio Aperto e al grandissimo successo prima di Cotto e Mangiato e poi di I menù di Benedetta. Inoltre, è sposato con Fabio Caressa, giornalista e iconico commentatore sportivo di Sky Sport.

Non molte persone sono a conoscenza di questa parentela tra Alba Parietti e le sorelle Parodi. Le tre bellissime donne, in effetti, non si frequentano molto, probabilmente a causa della distanza tra le loro città di residenza. Inoltre, sembrano essere tutte e tre molto riservate, anche rispetto alla loro parentela.