Alberto di Monaco rompe il silenzio su Charlene: cosa sta succedendo davvero alla Principessa

Alberto di Monaco rivela la verità su Charlene dopo i tanti rumor di questo periodo; ecco cosa sta succedendo alla Principessa.

Principe sovrano di Monaco, Alberto è finito in queste ultime settimane al centro del gossip per la situazione della moglie Charlene, da diversi mesi lontana da casa; i due sono sposati nel 2011, dopo che solo un anno prima il Principe aveva annunciato ufficialmente il suo fidanzamento.

Ex-nuotatrice professionista, Charlene Wittstock ha ottenuto il titolo dopo il matrimonio e, da diversi mesi, si troverebbe lontana dal marito; in molti hanno pensato che fosse a causa di una crisi di coppia, ma ora è lo stesso Alberto a fare chiarezza sulla situazione.

Alberto di Monaco, la verità su Charlene: cosa succede alla Principessa

Basta veramente un minimo indizio agli esperti di gossip per cominciare a formulare ipotesi e così, il soggiorno della Principessa Charlene nella sua terra d’origine, il Sudafrica, non è passato inosservato.

La donna si trova nel paese africano ormai da sette mesi, ma non perché in esilio o in fuga dal marito, come in molti hanno pensato fino ad ora; le ragioni del suo soggiorno in Sudafrica sono completamente diverse.

Come dichiarato da Alberto, Charlene si trova lì per motivi di salute; la Principessa ha subito ben tre interventi chirurgici per una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta lo scorso maggio, che ha coinvolto gola, naso e orecchie.

Leggi anche –> Vaccino obbligatorio o Lockdown, non importa cosa pensano gli altri, dice il Ministro

“Doveva restare solo una settimana o dieci giorni al massimo, ma è ancora lì per le molte complicazioni mediche” spiega il Principe riferendosi al soggiorno in Sudafrica della moglie, che non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi, come da lei stessa dichiarato.

Leggi anche –> Alba Parietti ha due cugine famosissime: le conoscete benissimo, chi sono

La Principessa sarebbe quindi “bloccata” nella sua terra d’origine e, quando si sarà rimessa, farà ritorno a casa dal marito; esclusa dal Principe qualsiasi tipo di crisi fra i due.