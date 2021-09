Uomini e Donne, ex tronista racconta: “Ho 28 chili in più, siamo belle a prescindere”

Una nota ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver preso più di 28 chili in questi anni, la donna è irriconoscibile. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa le è accaduto.

Qualche ora fa è tornata al centro dei gossip un ex tronista di Uomini e Donne. Sicuramente gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno di lei, stiamo parlando di Anna Munafò.

La donna dopo aver partecipato al trono è sparita dai riflettori ma negli ultimi giorni è tornata a far parlare di se per via di un fatto che ha lasciato tutti senza parole.

L’ex tronista ha rivelato di aver subito body shaming per via del suo aumento di peso dopo la gravidanza. Anna Munafò è stata pesantemente criticata peri chili presi nell’ultimo anno ma lei ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciarsi ferire da questi giudizi negativi.

Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Leggi->Federica Panicucci curiosità: che lavoro fa il compagno Marco Bacini

Anna Munafò dopo Uomini e Donne “peso 92 chili ma sto bene”

Anna Munafò è diventata per famosa per via della sua partecipazione a Uomini e Donne. L’ex tronista, inizialmente ebbe un successo notevole ma alla fine sparì dal mondo dello spettacolo.

Nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha spiegato di essere stata piuttosto criticata per via del suo aumento di peso.

La donna circa un anno fa ha dato alla luce un figlio e dopo la gravidanza ha confessato di aver preso circa 31kg.

Anna ha spiegato di essere stata protagonista di una spiacevole episodio spiegando che un giorno mentre passeggiava per strada alcune persone hanno iniziato a fissarla e a parlare di lei notando quanto fosse ingrassata.

Fortunatamente l’ex tronista non ha preso negativamente l’episodio, anzi dopo le critiche ricevute ha confessato di essersi fatta una bella risata. La donna ha spiegato di non avere nessuna intenzione di lasciarsi ferire dalle critiche e dai giudizi “L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa“.

Leggi anche->U&D: Valentina Autiero arrabbiatissima e le parole della tronista trans

Voi cosa ne pensate?