Il paradiso delle signore: Vanessa Gravina cambia look e lascia la soap

Il paradiso delle signore, l’attrice Vanessa Gravina lascia il cast della serie; l’addio all’amata soap italiana con cambio di look.

Dopo l’esordio serale, Il Paradiso delle Signore è diventata ormai la soap di punta della Rai; conquistando tutti a partire dal 2015, puntata dopo puntata, la serie tutta italiana prodotta da Aurora TV e Rai Fiction tiene testa a Beautiful e Una Vita della “concorrenza” Mediaset.

Tra i volti noti della serie c’è sicuramente la contessa di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina; proprio l’attrice però ha ora annunciato l’addio al cast che, anche se comunque temporaneo, fa riflettere tutti gli spettatori.

Il paradiso delle signore, addio di Vanessa Gravina con cambio di look

La contessa di Sant’Erasmo, nonostante stia cominciando ad avere un rapporto più che interessante con Umberto (Roberto Farnesi) si troverà per un periodo (non ancora quantificato) lontana dai riflettori.

Ad annunciarlo è la stessa attrice, che per via di alcuni suoi impegni teatrali si è trovata costretta a prendersi una pausa da Il paradiso delle signore; in serie così impegnative a livello di presenza, non è raro che accadano casi del genere.

Le registrazioni, d’altronde, vengono effettuate ogni giorno e il tempo libero a disposizione del cast è veramente misero; la Gravina non vuole però rinunciare ai suoi impegni teatrale e all’opera Il Tartufo e, così, la produzione dovrà trovare un espediente per giustificare l’assenza di Adelaide.

In ogni caso, proprio in queste ore sono iniziati i primi episodi della nuova stagione, che vedrà l’arrivo del giovane Marco Sant’Erasmo, nipote proprio della contessa Adelaide; Marco si stabilirà ufficialmente a casa di sua zia e di Umberto Guarnieri e con le sue attenzioni, farà vacillare Ludovica.

L’amore della giovane con Marcello verrà dunque ancora messo alla prova, nonostante la decisione di vivere liberamente la loro relazione a dispetto delle differenze di classe.