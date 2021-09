Non tutti conoscono la bellissima ex moglie di Tiberio Timperi. Ecco chi è e cosa fa la ex moglie del conduttore Rai

Tiberio Timperi si è sempre dimostrato un grande professionista del mondo dello spettacolo, e da grande professionista non ha mai rilasciato molte informazioni della sua vita privata. Per questo si sa ben poco della sua ex moglie.

Nonostante le informazioni siano poche, in questo articolo vi mostriamo chi è e cosa fa l’ex moglie di Tiberio Timperi. I due avevano infatti deciso di sposarsi ma, dopo qualche tempo, qualcosa deve essersi rotto e hanno divorziato. Ecco chi è la ex moglie di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi, ecco chi è l’ex moglie del conduttore

Tiberio Timperi è un noto giornalista italiano di successo. In particolare, tra le conduzioni di Tiberio Timperi si annoverano quelle di Mezzogiorno in Famiglia, Unomattina e La Vita in Diretta.

Della vita privata di Tiberio Timperi si conosce poco, ma possiamo sicuramente parlare di quello che è stato il suo matrimonio con la bellissima Orsola Adele Gazzaniga. I due, dopo essersi conosciuti, si sono innamorati e dopo qualche anno si sono sposati.

Nel 2002 Tiberio e Orsola si sono fidanzati, fino ad arrivare alla decisione, nel 2005, di sposarsi. I due si sono amati moltissimo, ma il loro matrimonio è durato molto poco. Dopo soli tre mesi, infatti, Tiberio e Orsola hanno deciso di divorziare e separarsi.

Nonostante il breve matrimonio, la coppia ha avuto un figlio, Daniele, che oggi vive con la madre e a cui comunque il conduttore dedica gran parte del suo tempo libero. Tiberio, infatti, cerca di coniugare il lavoro con il tempo passato con suo figlio.

La fine della relazione tra Orsola e Tiberio non è stata semplice, anzi. Dopo il divorzio, i due hanno iniziato una lunga e logorante battaglia legale. Nonostante questo, Tiberio ha sempre appoggiato il fatto che suo figlio Daniele sia restato a vivere con la madre.