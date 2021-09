Fabio Fazio ha una moglie con cui è sposato dal 1994. Ecco chi è e cosa fa la moglie del conduttore di Che Tempo Che Fa

Uno dei conduttori più di successo della televisione italiana è certamente Fabio Fazio. Il giornalista ligure ha condotto una carriera di grande successo e ad oggi è uno dei presentatori più amati e più pagati nel panorama televisivo italiano.

Il conduttore ha una vita privata molto tranquilla e non ama per nulla parlare di sé, ma sapete chi ha sposato Fabio Fazio? In quest’articolo vi parliamo della moglie di Fabio Fazio, ecco chi è e che cosa fa sua moglie Gioia.

Fabio Fazio, chi è sua moglie Gioia

Nato a Savona, Fabio Fazio è divenuto negli anni uno dei presentatori di maggior successo della televisione italiana. Infatti, ad oggi Fazio è tra i conduttori con il cachet più costoso per via dei grandi ascolti che godono i suoi programmi.

Nonostante il grande successo e l’enorme clamore mediatico che è attorno a Fabio Fazio, il conduttore non ha mai amato parlare della propria vita privata e non tutti conoscono nel dettaglio il presentatore fuori dagli studi Rai. Sapete infatti chi è e cosa fa sua moglie?

La moglie di Fabio Fazio è Gioia Selis. I due si sono sposati nel 1994 e hanno dato alla luce due figli, Caterina e Michele. Gioia è ligure, ed è nata a Savona proprio come Fabio Fazio, ma i due svolgono lavori differenti tra loro.

Gioia è infatti uno stimatissimo medico del Pronto Soccorso di Savona e, inoltre, è la fondatrice della squadra di Pallamano cittadina, la Rari Nantes.

Così come il marito, anche Gioia è molto riservata ed è molto attenta a tutelare la vita privata della famiglia. Raramente, infatti, appare con suo marito Fazio e ad oggi non ha ancora aperto un profilo social.

Tuttavia, nel 1996 ha collaborato proprio con suo marito nella pellicola “Pole Pole”. Il ricavato del film fu devoluto in beneficenza all’associazione Ameref, un’organizzazione che tutela e sostiene le popolazioni africane in difficoltà.