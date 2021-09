Conoscete la sorella di Anna Tatangelo? ecco chi è e cosa fa nella vita la sorella della cantante vincitrice di Sanremo

Anna Tatangelo è una delle cantanti più brave e amate del panorama musicale italiano. Considerata una dei più grandi talenti italiani, la Tatangelo si è fatta subito conoscere vincendo Sanremo quando era giovanissima.

La bella cantante è spesso al centro delle cronache anche per via della sua vita privata e della sua, ormai finita, storia d’amore con Gigi D’Alessio. Ma Anna Tatangelo ha anche una sorella, la conoscete? Ecco chi è la bellissima.

Anna Tatangelo, ecco chi è sua sorella

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate dagli ascoltatori italiani. Cantante, ex giudice di X Factor e prossimamente anche conduttrice televisiva, la Tatangelo ha dimostrato negli anni grandi capacità e numerose doti, che le hanno permesso di essere molto nota.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Spesso la vita privata della cantante campana è molto discussa della sua storia d’amore con l’ex Gigi D’Alessio. La storia è stata chiacchierata molto e in tanti si sono espressi sulle scelte dei due. Ma conoscete un altro particolare della vita privata della cantante? Anna Tatangelo, infatti ha una sorella, ecco chi è.

La sorella di Anna Tatangelo si chiama Silvia ed è la sorella maggiore della cantante. Le due sembrano due gocce d’acqua e si somigliano tantissimo. Silvia e Anna hanno un legame molto forte e spesso passano del tempo insieme.

Non essendo una donna di spettacolo, Silvia non ama mettere in mostra la sua vita privata ed è sempre stata lontano dalla luce dei riflettori. Tuttavia è molto attiva sui social e spesso incita e incoraggia sua sorella Anna, dimostrando di essere una sua grandissima fan.

LEGGI ANCHE –> CLIZIA E PAOLO CIAVARRO PRESTO GENITORI, MA ARRIVA UN’AMARA CONFESSIONE

Le due sono legate quindi da un fortissimo rapporto che continua ad unirle. Silvia ha sempre dimostrato grande affetto per sua sorella Anna, dichiarando più volte quanto la cantante le sia stata vicino nei momenti più difficili e di quanto il loro legame sia forte e duraturo.