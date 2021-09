Grande Fratello Vip, ricordate Soleil a Uomini e Donne? Chi corteggiava

Grande Fratello Vip, ricordate la nuova gieffina Soleil Sorge a Uomini e Donne? Ecco chi corteggiava al dating show della De Filippi.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, per la gioia di tutti gli spettatori, è finalmente iniziata e tutti i concorrenti si preparano già a dare spettacolo; il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno introdotto al pubblico i tanti “vipponi” di questa edizione, che hanno iniziato la convivenza.

Tra questi c’è anche Soleil Sorge, una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo; in molti la ricorderanno nello studio di Uomini e Donne, ma sapete chi corteggiava Soleil?

Soleil Sorge, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Classe ’94, Soleil è una nota influencer (seguitissima su Instagram con quasi un milione di follower) originaria degli Stati Uniti; è nata infatti a Los Angeles da padre italiano e madre americana; trasferitasi da piccola in Abruzzo, è poi tornata negli USA per inseguire il sogno di diventare attrice.

Qualche anno fa, ha deciso di mettersi in gioco in tv presentandosi negli studi Mediaset per corteggiare Luca Onestini, tronista dell’epoca; i due hanno iniziato una relazione ma poi, proprio quando Luca era nella casa del GF, Soleil l’ha lasciato in diretta per via della sua relazione con un altro tronista, Marco Cartesegna.

Leggi anche –> Barbara Berlusconi: come non l’avete mai vista

Criticatissima per le sue azioni, la scelta di Soleil ha fatto avvicinare in quel periodo Luca a Cecilia Rodriguez, sua coinquilina nella casa; tra l’altro, la Sorge è stata fidanzata anche col fratello della showgirl argentina, Jeremias Rodriguez, con cui ha avuto una storia per circa un anno.

Leggi anche –> Raffaella Fico entra nella casa senza intimo? Lo stupore di tutti

Chissà che, nella casa, Soleil non abbia modo di innamorarsi ancora o magari di continuare (o ufficializzare) quel presunto flirt che in molti pensano abbia con Gianmaria Antinolfi; nel corso delle prossime settimane, ne vedremo delle belle.