Barbara Berlusconi ha completamente stravolto il suo look, la nota dirigente ha lasciato tutti senza parole con un nuovo taglio di capelli. Vediamo insieme la sua trasformazione.

Figlia del famosissimo imprenditore Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Barbara, oltre ad essere un’eccellente dirigente è conosciuta da tutti anche grazie alla sua incredibile bellezza.

Nata nel 1984, Barbara Berlusconi non ha mai pensato di fare politica come suo padre, ma sin dall’inizio della sua carriera si è dedicata all’imprenditoria. La donna è anche molto seguita sui social, infatti ogni giorno pubblica sul suo profilo Ig foto della sua quotidianità.

Barbara ama postare foto di se stessa ed è anche molto apprezzata su Instagram per la sua bellezza, infatti è seguita da ben 36mila followers.

Nelle ultime ore ha lasciato senza parole i suoi followers pubblicando uno scatto del suo nuovo look. Nessuno si aspettava che la nota dirigente potesse scegliere un taglio di capelli del genere. Vediamo nel dettaglio la sua trasformazione.

Barbara Berlusconi stravolge il suo look

Barbara Berlusconi si è sempre mostrata in pubblico con il suo solito look, ovvero capelli lunghi e biondi senza mai cambiare una virgola al suo aspetto. Ma negli ultimi giorni, la dirigente, ha completamente stravolto il suo look.

La figlia si Silvio Berlusconi ha pubblicato alcune foto che hanno lasciato i fan sotto shock. Barbara ha deciso di tagliarsi i capelli a caschetto e ha optato per un nuovo colore, il rosa.

Ovviamente i suoi followers hanno molto apprezzato il nuovo look e hanno iniziato a commentare le foto di Barbara complimentandosi con lei per la scelta fatta.

Bisogna ammettere che il nuovo taglio e il cambio di colore rendono la donna ancora più bella e giovane. Voi cosa ne pensate? vi piace il nuovo look di Barbara Berlusconi?