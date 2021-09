Nelle prossime anticipazioni americane succederà qualcosa di sconvolgente: Eric farà una proposta indecente a sua moglie.

Per chi segue le anticipazioni americane della nota soap americana, risulta impossibile non ricordare il tradimento che Quinn fece ai danni del patriarca Forrester. Durante un periodo di crisi con il marito infatti, la stilista ebbe un momento di debolezza e si lasciò andare tra le braccia dell’affascinante Carter.

Eric, appreso del tradimento della moglie, decise di dire ad entrambi di non vedersi più e, in seguito, per controllare la situazione, assunse nuovamente l’amante nell’azienda di famiglia in cambio della sua rinuncia definitiva alla donna contesa.

Sembrava che le cose si fossero sistemate definitivamente: Quinn era tornata dal suo Eric e tutto aveva avuto un lieto fine. Ma come possono immaginare i fan della serie: il lieto fine in Beautiful non esiste. Dalle anticipazioni americane, abbiamo scoperto che succederà qualcosa di sconvolgente.

Eric fa una proposta indecente a sua moglie Quinn

Dalle anticipazioni della serie più longeva nella storia della tv, abbiamo scoperto che avverrà qualcosa di assurdo: Eric comunicherà alla moglie Quinn di avere un problema di disfunzione erettile e di essere impossibilitato a donarle la passione che merita. Quinn, dal canto suo, è disposta a tutto pur di restare con suo marito, anche rinunciare alla loro intimità.

Eric invece, non può accettare che la sua bellissima moglie rinunci a questo aspetto della sua vita e quindi prende una decisione drastica e assurda che coinvolge il povero Carter. Torna quindi il trio che aveva tenuto i telespettatori con il fiato sospeso per moltissime puntate.

Eric invita Quinn e Carter a cena, ed ecco la sua proposta: il patriarca Forrester conferisce alla moglie il permesso di tenere Carter come amante per soddisfare la passione, rimanendo però legata sentimentalmente a lui.

Insomma, Forrester invita la moglie ad aprire la relazione a seguito della sua disfunzione e la sua proposta indecente lascia i due ex amanti senza parole. Tuttavia, molti pensano che questo ‘problemino’ in realtà sia solo un’invenzione strategica di Eric per mettere alla prova la fedeltà della moglie.

Come proseguirà quindi la vicenda che lega Quinn, Eric e Carter? Dovremo aspettare le prossime anticipazioni americane per scoprire qualcosa in più.