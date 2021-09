Elisabetta Canalis, la bellezza è di famiglia: ecco chi è la cugina Livia, bomba sexy

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Ma avete mai visto sua cugina Livia? La bellezza è sicuramente di famiglia. vediamola insieme..

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico italiano.

La showgirl è da sempre considerata un’icona di bellezza, ma non solo è anche molto apprezzata per la sua professionalità e per la sua simpatia.

Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel lontano 1999 come velina di Striscia la notizia.

Elisabetta resterà in quel ruolo fino al 2002 in coppia con la sua grande amica, Maddalena Corvaglia.

La Canalis ha fatto sognare migliaia di Italiani grazie ai suoi fantastici stacchetti. Nell’ultimo periodo è stata spesso al centro dei gossip per via della sua situazione sentimentale.

Oggi è sposata con un chirurgo Italo-americano e ha anche una bellissima bambina.

Ma nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via di sua cugina Livia.

I fan hanno immediatamente notato la somiglianza tra le due e bisogna ammettere che la bellezza è sicuramente una dote di famiglia.

Vediamo chi è Livia e cosa fa nella vita.

Leggi anche->Uomini e Donne, Chiara Rabbi in costume: la foto mozzafiato della ex corteggiatrice, curve bomba

Livia: la bellissima cugina di Elisabetta Canalis

In pochi conoscono la cugina di Elisabetta, si chiama Livia Canalis e la sua bellezza è sconvolgente.

La ragazza è molto seguita sui social infatti il suo profilo instagram conta ben 294mila followers.

Ovviamente non si può non notare la somiglianza tra le due cugine, entrambe bellissime e con un fisco statutario.

Ma non solo, Livia è anche molto intelligente, infatti si è laureata interpretariato e traduzione.

La ragazza sogna di arrivare ai livelli di sua cugina ma non sfrutta le conoscenze e il suo cognome per entrare nel mondo dello spettacolo.

È una rinomata modella che ha girato il mondo con i più bravi fotografi.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, quanto guadagna Alfonso Signorini? La cifra

Voi cosa ne pensate? Vi piace la cugina di Elisabetta Canalis?