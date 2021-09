Love is in the air: il ricatto che non ti aspetti assolutamente

Vediamo insieme che cosa succede nella puntata che andrà in onda il 15 settembre di Love is in the Air, e che lascerà tutti senza parole.

Una soap opera che con il passare dei giorni ha incantato il pubblico sempre di più, stiamo parlando di Love is in the Air.

Ma nella puntata che andrà in onda nella giornata di domani, succederà qualcosa che davvero sembra impensabile, vediamo meglio insieme.

Serkan come sappiamo si trova in un momento di grande difficoltà, ma nella puntata che ci apprestiamo a vedere sarà la nonna che riuscirà a tirare fuori dai guai Bolat.

Il ricatto impensabile e cattivissimo

La donna infatti, Semiha, riesce a trovare un’ottimo cliente per lo studio Art Life, dopo che l’uomo è stato arrestato, cercando quindi di risollevare le sorti dello studio, dopo l’importante fermo.

Ma ovviamente nulla viene fatto senza un doppio scopo, e questa nuova possibilità costerà molto a Eda.

Come sappiamo abbiamo modo di vedere i nuovissimi episodio della nostra soap opera turca su Mediaset Play in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.30.

Semiha ha una enorme richiesta per Eda, perchè pretende che la donna, in cambio del favore, lasci per sempre Serkan.

La donna ovviamente può solamente accettare il patto che le viene proposto ma non ha assolutamente il coraggio di dire cosa sta succedendo all’uomo che ama follemente.

Non potrà mai venire a conoscenza del patto che c’è stato tra le due donne, ma Eda lo deve lasciare a tutti i costi.

Nelle prossime puntate, poi sembra che per Serkan non ci sia davvero un momento di tregua, perchè scoprirà che il padre è stato arrestato.

Insomma ci aspettano nuove puntate per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera Love is in the air davvero interessanti e piene di colpi di scena.