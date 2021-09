U&D un tronista mente? Ecco cosa stà accadendo

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nel programma Uomini e donne, appena iniziato ma dove sembra che un tronista menta.

Il programma pomeridiano condotto in modo perfetto da anni, dalla bravissima e super seguita Maria De Filippi è iniziato solamente ieri, ma sembra che ci siano già grandi polemiche per un tronista in particolare.

Cerchiamo di capire le motivazioni che ci sono dietro a questi rumors e cosa sta succedendo.

Iniziamo con il dire che stiamo parlando del tronista Joele Milan, il ragazzo che viene dal veneto, che ha dichiarato di essere stato deluso in amore perchè tradito dalla sua compagna.

Il tronista ha mentito?

Ma sembra che questa informazione non sia assolutamente veritiera, come la stessa diretta interessata ha scritto su Instagram, o come molte altre persone si sono rivolte a Deianira Marzano.

Joele ha dichiarato che la grandissima sofferenza in amore è stata causata dal tradimento della sua compagna, ma soprattutto perchè li ha trovati insieme a letto, lei ed il suo migliore amico.

Ma una volta che si è presentato ed il video è stato pubblicato anche su WittyTv è arrivata la secca smentita della ex compagna.

Beatrice Zamperi, è stata la fidanzata di Joele per ben 6 anni, e a suo dire è stato lui che ha tradito il suo amore varie volte.

Le parole utilizzate nel lungo post sono state.

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro…Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio… Ti auguro il meglio, buona vita”

Come dicevamo su questa stori è arrivata anche una segnalazione alla sempre bene informata Deianira Marzano, e se tutto venisse confermato, sicuramente il trono di Joele Milan non inizia assolutamente nel migliore dei modi.

Avrebbe mentito in primis alla redazione, raccontando una storia non vera e successivamente anche al pubblico a casa, staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.