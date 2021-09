Ormai è dal famoso 4 settembre 2015 che Tina e Gemma sono diventate acerrime nemiche, ma è veramente così? Scopriamolo insieme.

Era l’ormai lontano 4 settembre 2015, quando iniziarono le registrazioni del noto dating show condotto da Maria De Filippi. I fan del programma attesero tutta l’estate per scoprire la sorte della coppia più amata del momento, quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Tuttavia, quando la dama torinese varcò le porte degli studi Mediaset prese una decisione che lasciò tutti di stucco: lasciò per sempre il suo George.

A seguito delle registrazioni della prima puntata, la Galgani cominciò la sua arringa nei confronti del ‘Gabbiano‘ raccontando non solo dettagli intimi, ma anche episodi spiacevoli della coppia. Fu proprio allora che la guerra tra la dama torinese e la storica opinionista Tina Cipollari ebbe inizio.

La ‘Marylin‘ di Uomini e Donne non accettava il fatto che la Galgani ‘pulisse i panni sporchi’ in pubblico, infangando un uomo che, fino a pochi mesi prima, aveva idolatrato e per questo, perse ogni stima e affetto nei confronti della povera Gemma.

Da allora, le due non hanno perso occasione di attaccarsi e mandarsi frecciatine velenose, ma tutti questi scontri sono veri oppure sono opera della redazione? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Tina Cipollari, perchè è finita con Vincenzo? Spunta la verità

Gemma e Tina, nemiche o amiche?

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata proprio ieri, lunedì 13 settembre e, come ogni anno, non sono mancate le violenti liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Questa volta, ad accendere la miccia, è stato l’intervento che la dama 71enne ha fatto alle labbra e al seno. Ricordiamo tutti di come Gemma abbia sempre criticato le donne che ricorrevano alla chirurgia plastica e, per questo motivo, Tina non ha accettato l’incoerenza della torinese.

LEGGI ANCHE —> Tina Cipollari, quanto guadagna a Uomini e Donne? La cifra capogiro

Tuttavia, un’indiscrezione lanciata dall’Investigatore Social, confermerebbe che le due in realtà siano in ottimi rapporti e che in studio non facciano altro che seguire le sceneggiature scritte appositamente dalla redazione.

“Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini” – ha dichiarato il re del gossip Alessandro Rosica, il quale sembra sia sicuro al cento per cento che le due vadano addirittura a cena insieme spesso e volentieri.

Sarà vero? Le due, nel corso degli anni, hanno sempre smentito le notizie su una presunta amicizia ed hanno sempre portato avanti l’antipatia reciproca che coltivano da quel lontano 2015. La stessa Maria De Filippi, durante una delle puntate, aveva dichiarato che se la redazione mandasse in onda le parti censurate non ci sarebbero più dubbi sull’astio che provano l’una per l’altra.

LEGGI ANCHE —> Gemma Galgani: ecco quanto ha speso per i suoi interventi, una follia!

Fatto sta, che sembra che anche quest’anno sarà all’insegna dell’odio e del disprezzo per Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche se fosse davvero tutto pilotato, non potremo mai saperlo.