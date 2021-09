Oggi è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano, ma sapete che lavoro faceva prima che tutto avesse inizio? Scopriamolo.

Gigi D’Alessio è decisamente uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano. Classe 1967, il cantante fa parte del mondo dello spettacolo dagli inizi degli anni ’90 e, nel corso della sua brillante carriera, è riuscito a conquistare più di una generazione con i suoi romantici brani napoletani.

La sua notorietà ormai arriva a livelli internazionali, conta ben 26 milioni di dischi in tutto il mondo e altrettanti fan che lo amano profondamente. Tuttavia, il buon vecchio Gigi, non ha avuto successo solo dal punto di vista artistico, egli infatti, si è cimentato anche nella produzione discografica e nella conduzione di programmi televisivi.

Il 31 dicembre 2015, la rete Mediaset, gli dedica addirittura una trasmissione tutta sua Capodanno con Gigi, andato in onda su Canale 5 – bisogna sottolineare che la scelta del canale non fu un caso: più di una volta D’Alessio ha dichiarato di essere ‘un cantante di destra’ e di provare una profonda stima per Silvio Berlusconi.

Ma prima dei dischi d’oro, prima del successo, prima della ricchezza e della fama, cosa faceva Gigi D’Alessio? Scopriamolo insieme.

Gigi D’Alessio, il lavoro che non ti aspetti

La notorietà del cantante, purtroppo (o per fortuna), non è legata solo al mondo della musica: Gigi D’Alessio fece spesso parlare di sé per gli scandali relativi alle sue relazioni. Primo di assoluto, fu quello del tradimento ai danni della moglie con la collega Anna Tatangelo: quando la loro storia d’amore ebbe inizio, la cantante era appena vent’enne, mentre D’Alessio era sposato con figli.

Sembra però, che nonostante siano passati quasi quindici anni, il cantautore napoletano abbia mantenuto il medesimo modus operandi: nel 2020 finisce la storica relazione con la bellissima Anna Tatangelo. In questo caso niente tradimenti ma, proprio come fece all’epoca, il noto produttore non ci ha messo molto a lasciarsi alla spalle la sua ex, tanto che, a breve, diventerà padre per la quarta volta a fianco della nuova compagna.

Tralasciando le sue vicissitudini amorose, speriamo che Gigi D’Alessio abbia portato fortuna alle coppie per cui ha avuto l’onore di cantare. Il napoletano 54enne infatti, prima di raggiungere il successo, veniva ingaggiato proprio per i matrimoni!

“Ho sicuramente cantato per quale boss” – ha raccontato a RTL – “noi non sappiamo mai quando qualcuno richiede le nostre prestazioni chi sia, in ogni caso anche se lo avessi saputo non avrei rifiutato per paura”. Le ultime performance presso feste e matrimoni risalgono alla fine degli anni ’90, in quanto nel 1997 D’Alessio era già diventato un cantante di fama nazionale.