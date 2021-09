“E’ guerra”, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: il gesto che ha fatto infuriare la cantante

Nelle ultime ore la nuova compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, ha pubblicato una foto del pancino da gravidanza. Anna Tatangelo non avrebbe preso affatto bene la notizia della nuova paternità del suo ex fidanzato. Ecco perché..

Qualche ora fa, la nuova compagna di Gigi D’Alessio, ha confermato il gossip sulla sua gravidanza postando una foto che non lasci dubbi, presto lei e il suo fidanzato diventeranno genitori.

Denise Esposito è la nuova compagna del cantante neo melodico, lei ha 26 anni e lui 54, una notevole differenza d’età, ma i due sembrano super innamorati e non vedono l’ora dell’arrivo del nuovo bebè.

Al contrario a non prendere bene la notizia sarebbe stata l’ex fidanzata di Gigi, Anna Tatangelo con cui ha anche un bambino, Andrea. I due ormai si sono lasciati da diversi anni ma continuano ad avere rapporti civili per via del figlio in comune.

Dopo l’uscita della notizia sulla gravidanza di Denise lanciata da Chi Magazine sembrerebbe che Anna Tatangelo abbia preso tutt’altro che bene il fatto che Gigi sarà di nuovo padre. Scopriamo insieme il perché.

Gigi D’Alessio di nuovo padre, l’ex Anna Tatangelo non la prende bene

Qualche ora fa Denise Esposito è uscita alla scoperto: la 26enne ha postato una foto in cui si accarezza il ventre, facendo chiaramente capire di essere in dolce attesa.

Ma stando a quanto dicono alcuni voci, Anna sarebbe andata su tutte le furie per la nuova paternità di Gigi.

I motivi della sua arrabbiatura sarebbero due: il primo è per il fatto che la cantante è venuta a sapere della maternità della ragazza solo tramite i giornali e non direttamente dall’ex fidanzato e il secondo, invece, riguarda il fatto che non si aspettava che Gigi mettesse su famiglia così presto dopo la rottura con lei.

Ma non è finita qui, Dagospia avrebbe rivelato un altro dettaglio che ha fatto molto arrabbiare l’artista, ovvero il presunto trasferimento di Gigi a Napoli, per stare più vicino alla compagna. Anna non sarebbe d’accordo con questa decisione per via di un possibile allontanamento dal suo primo figlio, Andrea, che abita a Roma insieme a lei.

Voi cosa ne pensate?