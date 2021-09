La show girl più amata dagli italiani, Michelle Hunziker è sempre bellissima. Sapete com’era durante gli anni dell’inizio della sua carriera?

Michelle Hunziker è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico televisivo italiano. La sua spontaneità, leggerezza e simpatia sono travolgenti e la sua bellezza è un dato di fatto. Ma vi siete mai chiesti com’era la Hunziker prima di oggi?

La bellissima conduttrice italo-svizzera è tra le donne più belle del mondo dello spettacolo e oggi la sua bellezza è rimasta intatta. Negli anni però l’aspetto cambia e, tra una rughetta in più e l’età che avanza la differenza con il passato diventa sempre più evidente. Ma anche per Michelle è andata così?

Michelle Hunziker, ecco com’era la conduttrice

Ormai è quasi come un’amica “di famiglia” per i telespettatori italiani. Michelle Hunziker è conosciuta da tutti grazie alla sua solarità e simpatia. Bravissima come presentatrice, ha conquistato il cuore del pubblico e ancora oggi è tra le più richieste nel settore dello spettacolo.

La sua bellezza è stata ricercata e ambita da molti uomini, tra cui Eros Ramazzotti, diventato suo marito negli anni duemila (per poi, però, divorziare) e Tommaso Trussardi, suo attuale compagno con cui vive insieme da alcuni anni.

La bellezza di Michelle è sempre integra, ma gli anni passano per tutti ed effettivamente qualche cambiamento anche per lei c’è stato. Alcuni parlano anche di un piccolo “aiutino” ottenuto dalla chirurgia estetica, ma parliamo comunque di una donna bellissima ancora oggi, inoltre lei ha sempre smentito.

Nelle foto del passato, inevitabilmente, ci si confronta con una bellissima e giovanissima Michelle Hunziker, agli esordi nella televisione italiana e agli albori della sua incredibile carriera. Ma, anche da giovane, Michelle si presentava con quella bellissima chioma bionda e con due occhi penetranti.

La bella Michelle di oggi non ha nulla da invidiare alla giovane esordiente nel mondo dello spettacolo. Ancora adesso Michelle può essere considerata una delle donne più belle del panorama italiano e, nonostante il passare degli anni, la sua bellezza colpisce ancora i cuori di milioni di persone.