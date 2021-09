Gemma Galgani lapidaria, la dama del trono over attacca: “Non ho nessuna intenzione di…”

Gemma Galgani torna al centro dei gossip per via di una sua dichiarazione su Uomini e Donne. La dama del trono over non ci sta e dice la sua. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Gemma Galgani è sicuramente il volto iconico di Uomini e Donne. Da ormai diversi anni il programma di Maria De Filippi deve i suoi ascolti grazie alle indimenticabili litigate tra la dama del trono over e Tina Cipollari.

Ma non solo, Gemma è quasi sempre attaccata da tutti, come se non bastasse la donna non è ancora riuscita a trovare l’amore, infatti in più di un’occasione è stata criticata per via della sua permanenza a Uomini e Donne.

La maggior parte dei fan del programma pensa, che alla Galgani, interessi solo apparire e fare business e che in realtà la scusa del trovare il vero amore sia solo una scusa per rimanere all’interno del programma.

Qualche ora fa, Gemma è tornata a parlare proprio su questo argomento e le sue parole sono state piuttosto irriverenti. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato.

Gemma Galgani su tutte le furie “non intendo lasciare Uomini e Donne” ecco perché

Qualche ora fa, Di Più Tv, ha rivelato un gossip inaspettato su Gemma Galgani, a quanto sembra la dama del trono over non ha nessuna intenzione di lasciare il programma. Il motivo? deve ancora trovare il vero amore.

Le sue parole infatti sono state “Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne, voglio trovare l’amore, solo allora lo lascerò“. Ovviamente i fan del programma non hanno preso affatto bene queste dichiarazioni e si sono immediatamente scagliati contro Gemma.

Voi cosa ne pensate? credete alle parole della Dama o pensate anche voi che sia tutta una farsa?