Francesca Cipriani ieri e oggi: com’era e com’è la showgirl, trasformazione incredibile

Francesca Cipriani in questi anni è ricorsa molte volte alla chirurgia estetica, ma vi ricordate di lei all’inizio del suo esordio? vediamo insieme quanto è cambiata, ecco le foto del prima e dopo.

Francesca Cipriani è diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla Pupa e il Secchione. Ai tempi la showgirl riuscì a conquistare il cuore del pubblico da casa per via della sua spumeggiante personalità.

In questi anni Francesca è riuscita a ad entrale all’interno del mondo dello spettacolo grazie alle sue tantissime comparizioni sul piccolo schermo, in primis per il suo ruolo da opinionista nei salotti di Barbara D’Urso e poi per le varie partecipazioni a diversi reality come l‘Isola Dei Famosi e a breve la vedremo nella casa del Gf Vip.

Sicuramente anche in questa occasione ci farà fare moltissime risate e il pubblico da casa non vede l’ora di vederla alle prese con gli altri concorrenti del Grande Fratello.

Ma vi ricordate del suo aspetto all’inizio della sua carriera? oggi è completamente un’altra persona. Vediamo com’è cambiata in questi anni.

Francesca Cipriani: le foto del prima e dopo sono impressionanti

Non è un segreto il fatto che Francesca Cipriani sia ricorsa alla chirurgia estetica, in più di un’occasione l’influencer è stata duramente criticata per via degli eccessivi ritocchini che hanno completamente stravolto il suo aspetto.

Francesca ha sempre espresso a gran voce la voglia di rifarsi il seno e come si vede dalla foto qui sopra è evidente il cambiamento rispetto all’inizio della sua carriera.

La Cipriani ha sempre ammesso di non essere a suo agio con il suo corpo, motivo per cui ha deciso di ricorrere alla chirurgia ed oltre essersi rifatta il seno ha anche rifatto, i glutei, il naso e la bocca.

Oggi Francesca è ritornata a sorridere grazie ai vari interventi, ora non ci resta che aspettare il suo ingresso all”interno della casa più spiata d’Italia per scoprire altre novità sul suo conto.