La ricordiamo malata e con un grave problema nei confronti del cibo, oggi Christina ha ripreso in mano la sua vita ed è decisamente rinata.

Abbiamo conosciuto Christina Phillips durante la sua partecipazione al noto programma americano Vite al limite, il quale tratta di persone con gravi problemi di obesità e ossessione nei confronti del cibo. Non sempre i concorrenti riescono effettivamente a vincere la malattia che riesce a soggiogarli, lo scopo è modificare abitudini che spesso persistono da anni e quindi risulta doppiamente difficile debellarle.

Alcuni però rispondono alla terapia con un notevole successo, fanno pace con il loro corpo e smettono di usare il cibo come ‘toppa’ ad ogni problema riscontrato nella vita. Questo è proprio il caso della dolcissima Christina Phillips, la quale oggi appare totalmente diversa.

LEGGI ANCHE —> Vite al Limite, ricordate Clarke? Oggi è irriconoscibile, la miracolosa trasformazione

Christina Phillips oggi, la trasformazione incredibile!

Quando partecipò al programma, la 22enne pesava ben 317 kg e aveva riscontrato diverse impossibilità motorie dovute proprio al peso; erano molti i rischi a cui andava incontro, dai problemi cardiovascolari, all’eventualità di ammalarsi di diabete. Il Dottor Nowzaradan fu molto chiaro in merito: se non avesse modificato drasticamente la sua vita, non sarebbe sopravvissuta a lungo in quelle condizioni.

LEGGI ANCHE —> Vite al Limite lutto nel programma: l’improvvisa morte della protagonista

Christina ha passato periodi davvero difficili, momenti in cui credeva di non farcela e abbandonare la lotta, ma alla fine ce l’ha fatta! La giovane Phillips è stata operata e, successivamente all’intervento di bypass gastrico, è riuscita a perdere ben 250kg!

Oggi, Christina Phillips è bellissima, serena e sorridente. Sono lontani ormai i giorni in cui si affaticava anche solo percorrendo il vialetto di casa, ora si diverte ad uscire con gli amici, fare shopping e lunghe camminate e il suo rapporto con il cibo è migliorato notevolmente.

LEGGI ANCHE —> Vite al Limite, morta Gina Marie Kransley: aveva 30 anni

Sicuramente spesso la terrorizza il pensiero di poter ingrassare nuovamente, ma questa paura la spinge a non ricadere nelle pessime abitudini che portava avanti prima della sua partecipazione al programma. Insomma, non tutte le storie hanno un lieto fine, ma quella di Christina Phillips non è una di queste.