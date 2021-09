Vi ricordate di Nicole Minetti, showgirl ed ex-politica? Ecco che fine ha fatto l’igienista dentale legata a Silvio Berlusconi.

Solo circa dieci anni fa, Nicole Minetti era una delle Vip più chiacchierate e apprezzate dal pubblico; classe ’85 nata a Rimini, in molti la ricorderanno infatti nel 2007-2008 come valletta del programma di Rai 2 Scorie, nonché come inviata di Stelle e note di Natale e ancora valletta per Colorado, questa volta nel 2009 su Italia 1.

Oltre all’esperienza in tv, la Minetti ha svolto la professione di igienista dentale presso il San Raffaele di Milano; è anche lì che la sua vita s’intreccia a quella di Silvio Berlusconi, che dopo la sua aggressione in Piazza Duomo la lancerà in politica. Ma cosa fa oggi la Minetti?

Nicole Minetti, vi ricordate l’ex-politica? Ecco che fine ha fatto

La Minetti è stata fortemente voluta all’interno dei candidati del PdL nella regione Lombardia da Silvio Berlusconi, che oltre ad averla incontrata al San Raffaele l’aveva già vista anni prima come hostess presso gli stand Publitalia.

Dopo due anni come Consigliere regionale della Lombardia, la Minetti si è a poco a poco allontanata dalla scena politica, anche a causa del coinvolgimento nel caso Ruby, che le ha causato non pochi problemi.

Leggi anche –> Andreas Muller, avete mai visto la sua ex? Chi c’era prima di Veronica Peparini

Al momento, vive lontana dai riflettori e dopo essere andata ad Ibizia, si è trasferita in America col compagno Damien, un imprenditore inglese; in precedenza, aveva avuto una storia con Claudio D’Alessio (figlio del cantante Gigi) e anche rapporti con altre donne.

Leggi anche –> Amici, il dramma di un’ex prof: trauma cranico e coma | Ecco come sta

Nonostante sia lontana dal mondo dello spettacolo, in questi anni lontana dall’Italia si è dedicata a lanciare linee di prodotti estetici, come una nel 2018 contro la cellulite. Senza dubbio, al momento Nicole vuole viversi in tranquillità la sua nuova vita, dopo le turbolente vicende degli ultimi anni.