Luca Argentero e Myriam Catania si sono ormai lasciati da diverso tempo, ma vi siete chiesti perché? Dopo anni arriva la verità.

Erano sicuramente una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo ma, come spesso succede, anche il loro matrimonio è finito; dopo le nozze nel 2009 dopo anni di fidanzamento, Luca e Myriam hanno deciso di divorziare sette anni più tardi, nel 2016.

Al momento, entrambi hanno ritrovato l’amore e sono felici coi nuovi rispettivi partner, ma in molti si chiedono cosa abbia spinto i due attori a lasciarsi; a distanza di cinque anni, arriva ora la verità sulla rottura.

Luca Argentero e Myriam Catania, perché i due hanno divorziato?

La separazione tra i due non è stata facile, nonostante ci sia ancora tanta stima e affetto fra i due; ad un certo punto, può succedere che l’amore finisce e intraprendere due strade diverse risulta essere la soluzione migliore.

La pensa così Myriam Catania, che intervistata dal magazine femminile Grazia, ha svelato come fosse il momento giusto per separarsi: “Arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna andare avanti“ le parole dell’attrice.

L’amore si è affievolito ed è diventato solamente affetto e stima, che fanno sì che i due siano comunque persone importanti l’uno per l’altra; Argentero è stato infatti il primo a sapere della gravidanza della Catania, che su di lui ha speso sempre parole al miele.

A distanza di anni ormai, i due mantengono questo bellissimo rapporto di amicizia ed entrambi hanno formato nuove famiglie; Argentero è diventato da una anno papà di Nina Speranza, avuta con la nuova moglie Cristina Marino che ha sposato lo scorso giugno.

Dal canto suo invece Myriam, dopo una piccola crisi, è tornata insieme al pubblicitario francese Quentin Kammermann, solo poche settimane dopo l’annuncio della coppia della rottura.