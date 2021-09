Brave and Beautiful torna dopo la sospensione improvvisa che non è piaciuta ai fan. Ecco quando riprenderà la serie tv

Dopo una sospensione improvvisa, Brave and Beautiful torna in onda e lo fa promettendo grandi novità. Gli episodi saranno ricchi di colpi di scena e la serie si farà ancora più avvincente. Le ipotesi di un ritorno si rafforzano e la curiosità aumenta. Ecco quando potrebbe tornare la serie.

I fan della soap opera turca sono rimasti molto delusi dall’improvvisa interruzione della serie. La storia d’amore tra Cesur e Suhan era nel pieno del sentimento e in tanti vorrebbero sapere come finirà. Ma finalmente adesso ci sono grandi speranze per la ripresa della trasmissione. Ecco quando potrebbe tornare.

Brave and Beautiful, ecco quando torna in onda

Una storia d’amore travolgente e appassionante interrotta nel bel mezzo della sua evoluzione storica. Brave and Beautiful ha subito un brusco stop deludendo moltissimi fan ormai affezionati alla bellissima storia d’amore tra Cesur e Suhan.

Ma, a quanto pare, la serie tv è pronta a tornare in onda e spuntano già alcune date che fissano il ritorno. Secondo numerose indiscrezioni, Brave and Beautiful potrebbe tornare in onda tra alcune settimane. Dopo la pausa, quindi, la soap opera turca è pronta a tornare in scena.

Brave and Beautiful potrà tornare quindi tra qualche settimana, più precisamente nel periodo natalizio del mese di dicembre. L’indiscrezione è stata lanciata da SuperGuidaTv, che non ha però fornito ulteriori dettagli e nemmeno la data esatta del ritorno in onda. Ma, assicurano, Brave and Beautiful tornerà in onda entro la fine del 2021.

L’ultima puntata della serie è stata sospesa alcuni giorni fa, il 10 settembre, e al suo posto è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. La ventesima edizione del longevo programma di Maria De Filippi, dunque, per ora sostituirà la serie tv.

Il ritorno di Brave and Beautiful sembra quindi essere imminente. Mancano ancora circa 50 puntate delle 100 che compongono la soap e Canale 5 è pronta a trasmettere a dicembre l resto della serie, dove ci saranno grandi novità nella storia tra Cesur e Suhan.