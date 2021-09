Come mai Alfonso Signorini ha escluso Wanda Nara dal Gf Vip? Vediamo perché il noto conduttore non l’ha scelta come nuova opinionista del reality.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Gf Vip.

Ovviamente non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Quest’anno la tra le novità più importanti troviamo i nomi delle nuove opinioniste.

Stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due hanno sostituito Pupo e Antonella Elia, infatti ieri sera il conduttore ha voluto salutare da casa i due ex opinionisti.

Qualche giorno fa a tornare al centro dei gossip è stata Wanda Nara. In molti si sono domandati come mai, Alfonso, non abbia scelto nuovamente la showgirl per fare l’opinionista.

In realtà il noto conduttore aveva già spiegato esaustivamente i motivi della non conferma di Wanda al Gf Vip. Vediamo insieme le sue parole.

Gf Vip: ecco perché Signorini non ha scelto Wanda Nara come opinionista

Qualche anno fa Wanda Nara era stata volutamente richiesta da Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello.

La showgirl commentava le vicende della casa insieme al suo vicino di seduta, Pupo. I due non ebbero un grande successo come coppia, infatti l’anno dopo Alfonso decise di sostuire Wanda con Antonella Elia.

Il conduttore spiegó i motivi della sua scelta con queste parole “è adatta a questo programma, ma a volte faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e io sono sordo! Comunque Wanda e Pupo insieme hanno funzionato, ma non decido solo io“.

Insomma Signorini ai tempi disse che la scelta non venne da lui ma bensì dai suoi superiori.

Non sappiamo se sia la verità oppure no, in ogni modo Wanda continua ad essere apprezzata ed amata anche senza fare l’opinionista.

Voi cosa ne pensate?